Violenza sessuale su una 18enne, arrestato giocatore dello Stoccarda ad Ibiza

L’accaduto è stato parzialmente ricostruito dal Periódico de Ibiza e Formentera. Gli eventi sono avvenuti mercoledì notte a Sant Josep de sa Talaia, villaggio nella parte occidentale di Ibiza. Come testimoniato dalla giovane ragazza, i due uomini (uno dei due è Karazor) l’hanno obbligata ad avere rapporti sessuali nella villa dove alloggiavano i due. La 18enne spagnola, scossa dopo i terribili eventi, è stata curata all’ospedale di Can Misses. La denuncia è stata presentata agli uffici della Guardia Civil. I due uomini, entrambi 25enne, sono stati così individuati dalla Polizia Giudiziaria e trasportati presso le strutture della Guardia Civil per raccogliere le loro deposizioni. Non si sa ancora se i due saranno rinviati in custodia o rilasciati dietro pagamento di una cauzione. Lo Stoccarda ha pubblicato una nota ufficiale per far chiarezza sull’accaduto: “Il centrocampista del VfB Atakan Karazor è stato arrestato mentre era in vacanza a Ibiza. Nega ogni atto criminale. VfB è in costante contatto con i suoi avvocati. Poiché si tratta di un processo in corso, chiediamo la vostra comprensione che VfB non può commentare ulteriormente per il momento”.