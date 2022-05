“Vivi per miracolo”, i tifosi raccontano l’orrore del derby di Guayaquil

Il Barcellona è riuscito questo mercoledì a pareggiare 1-1 contro l'Emelec grazie a un gol a fine partita, nel derby che oppone le due squadre più importanti a Guayaquil.

Redazione DDD

Nel Clasico dell’Astillero c'è grande rivalità. La fondazione di entrambe le squadre avvenne in un quartiere di origine comune: il Barcelona di Guayaquil è nato in un angolo della Escuela Modelo Nueve de Octubre nel 1925, mentre l'Emelec nelle strutture della Empresa Eléctrica del Ecuador nel 1929. Il primo derby tra le squadre avvenne il 22 agosto 1943 nel Guayaquil Stadium e il Barcelona vinse per 4-3. Il 16 settembre 2007 Carlos Cedeño Veliz, piccolo tifoso dell'Emelec, è morto dopo essere stato colpito da un petardo, prima dell'inizio del derby. Il bambino è stato colpito dall'oggetto lanciato dalla curva Sud (Sur Oscura) dove venivano ospitati i tifosi del Barcelona. E di incidenti ce ne sono stati ancora, anche questa settimana...

Persone picchiate, risse tra ultras e razzi accesi in mezzo agli spalti che hanno messo in pericolo centinaia di tifosi. Dopo il gol del momentaneo vantaggio dell'Emelec, i festeggiamenti sul campo sono traboccati sugli spalti e hanno raggiunto una delle curve sul lato ovest dello stadio dove si trovava un gruppo di tifosi ospiti dell'Emelec. Almeno tre razzi sono stati accesi in quel sito, scatenando il rifiuto e la reazione violenta dei tifosi locali del Barcelona. La recinzione che separa il settore sud dalla tribuna e dai palchi è stata demolita dai tifosi che si trovavano in quel luogo. “Ho vissuto la notte peggiore della mia vita. Davvero amici, siamo vivi per miracolo” si legge in un video realizzato dalla suite accanto a dove erano stati accesi i razzi.

In ogni caso sul campo, nel derby di questa settimana, il Barcelona allenato dall'argentino Jorge Célico ha mantenuto la prima posizione in classifica. L'Emelec è andato in vantaggio con un gol del colombiano Alexis Zapata, all'81', ma Michael Carcelén è riuscito a pareggiare a un minuto dalla fine della partita. Il gol che ha regalato la vittoria all'Emelec è nato da un errore nell'uscita della difesa del Barcelona, ​​che ha tratto in inganno anche il portiere argentino Javier Burrai, di cui ha approfittato Zapata. La gioia degli emelecistas, che si vedevano già sulla strada giusta per lottare negli ultimi tre turni per la vittoria della prima fase, è stata interrotta grazie a un gol di Carcelén, entrato in campo al posto del brasiliano Leonai Souza. Il pareggio è come una sconfitta per la squadra guidata dall'allenatore spagnolo Ismael Rescalvo, che ha chiuso il derby con 22 punti, contro i 26 del Barcellona.