Zambia, il Mister perde il derby e spara 8 colpi di pistola in aria!

Il tecnico Zulu allontanato dalla panchina della sua squadra dopo il giallo dei colpi di pistola

La Polizia dello Zambia orientale orientale sta indagando sull'allenatore Esau Chalo Zulu dello Zesco Chipata, squadra della Terza divisione nazionale, per aver sparato otto colpi di pistola in aria dopo un derby locale contro i Prison Leopards. La partita della 21esima giornata di campionato, giocata sabato al Kalambo Grounds di Chipata, ha visto i Prison Leopards battere il Zesco Chipata 1-0, portandosi in quarta posizione con 31 punti. Il commissario di polizia della provincia orientale Geza Lungu ha dichiarato in un'intervista di aver avviato indagini contro il tecnico Zulu dopo aver ricevuto un rapporto da coloro che hanno assistito all'incidente.

La polizia ha convocato Zulu, che ha ammesso di aver sparato: "Ha detto che lo ha fatto per legittima difesa poiché aveva dei soldi nel veicolo che alcune persone sconosciute volevano rubargli", ha detto il capo della polizia. Secondo l'assistente tecnico del Mister sotto accusa invece le cose sarebbero andate in maniera diversa: “I Prison Leopards non avevano agenti di sicurezza. Dopo la fine della partita c'è stato molto trambusto tra i tifosi di Zesco e Leopards, cosa che ha costretto l'allenatore a sparare colpi di pistola in aria per disperdere la folla che si stava dirigendo verso il pullman della squadra. Questo per proteggere il veicolo dall'essere preso d'assalto dai tifosi avversari". Versioni che lasciano parecchi dubbi e per questo la polizia ha chiamato altri testimoni presenti alla partita per chiedere aiuto nelle indagini. La polizia ha anche stabilito che la pistola usata da Zulu è stata ottenuta legalmente, sebbene l'abbiano recuperata alla conclusione di tutte le indagini. Il segretario dei Leopards, Christopher Chani, ha detto di aver denunciato la questione alla polizia, sostenendo che la sua squadra, che ha ospitato lo Zesco, è scioccata dal suo comportamento poiché l'atmosfera prima, durante e dopo la partita era calma. Ha spiegato che Zulu ha sparato tre colpi subito dopo la fine della partita, ma che poi ha continuato a sparare altri colpi in seguito.