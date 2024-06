TACKLE DURO – Il derby dei media su Conte-Napoli e Fonseca-Milan

I tifosi rossoneri avevano fatto la bocca all'arrivo di Antonio e ora vedono l'ex romanista come un ripiego: ma sbagliano e il mercato del Milan può essere scoppiettante

di Roberto Dupplicato -

Il Bologna è in Champions però cambia pelle e uomini, Thiago Motta verrà a breve annunciato dalla Juventus, sotto le due Torri arriva Italiano e, anche se l'approccio al gioco offensivo non cambia per i rossoblù si può fare a meno di Zirkzee, finalizzatore rivelazione della stagione che ha le movenze di Ibra e la classe di un brasiliano, il perfetto numero 9 per il Milan, in attesa che sbocci Camarda. Ma per i tifosi del Milan questo non basta, sono inconsolabili.

La italica narrazione su Conte

Hanno sperato per un bel po' che sulla panchina di San Siro arrivasse Antonio Conte e poi lo hanno visto annunciato a Napoli da De Laurentiis. La italica narrazione pone Conte come l'unico capace di far vincere qualcuno partendo da zero, come successo la Juve nel 2012. Caso unico dove fu più Allegri a perdere lo scudetto che Antonio da Lecce a vincerlo, ma questa è un'altra storia... hai visto che in Italia la storia la scrivono i vincitori Antonio Conte è considerato uno che trasforma in oro tutto ciò che tocca.

Anche all'Inter l'uomo dei miracoli non è riuscito a sorpassare la Juve di Sarri, squadra ormai alla frutta che ha battuto l'Inte di Andonio per due volte giocando a calcio, non certo come al solito.

Eppure Conte per vincere uno Scudetto ha fatto spendere a Zhang un sacco di soldi per contratti come quelli di Kolarov e Vidal, che praticamente per il tricolore non sono mai serviti (sì certo, Vidal ha fatto gol alla Juve, ma non basta). Insomma: vincere, sì. Ma a che prezzo? Poi con te anche quello che arriva in finale di Europa League e mette Gagliardini titolare ed Eriksen in panchina, il motivo è ancora oggetto di studio da parte degli scienziati del Cern di Ginevra, perché una mossa così senza senso nessuno riesce a concepire, figuratevi a farla.

Ma la narrazione pone Conte come grande vincente, cosa che comunque è successo anche al Chelsea e, va detto che sicuramente Conte ha anche dato una mentalità alla Nazionale italiana del 2016, per un Europeo che ancora ricordiamo. Quindi è plausibile che a Napoli ci sia grande entusiasmo mentre il Milan qualcuno abbia meno ardore nell'accogliere Fonseca. Che invece a Roma è stato dipinto, come successo a Luis Enrique, come un allenatore non sempre bravo, anzi: come quello che ha perso una partita perché ha fatto sei cambi. Anche se in Coppa Italia era già stato eliminato dallo Spezia...

Poi i tifosi del Milan hanno anche l'insoddisfazione di aver visto l'Inter vince lo scudetto, addirittura festeggiandolo in un Meazza tinto di rossonero perché quello del giorno del derby e il Milan giocava in casa: sacrilegio. I tifosi del Milan, però, forse sono vittima di un equivoco: lo Scudetto del 2022. Il titolo non è arrivato per caso, ovvio, ma ha gasato oltremodo le aspettative future dei tifosi del Milan, che poi dicono di essere arrivati in semifinale di Champions l'anno dopo, facendo finta che i sorteggi non avessero sorriso all'Italia.

Insomma, Paolo Fonseca non ha ancora cominciato ma i tifosi del Milan lo fischieranno in caso di inizio balbettante, probabilmente perché, a modo loro, si sentono delusi. Ma devono anche considerare che la scelta è stata della società e che, spesso, l'allenatore salentino lascia poi le squadre in cui è arrivato con polemiche e conti da pagare, anche se oggi i tifosi del Napoli sognano e quelli del Milan recriminano.