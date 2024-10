Un pareggio amaro per l’Italia, visto che i presupposti sembrava potessero dare ragione agli azzurri. Il Belgio, invece, è riuscito nell’impresa di rimontare tutto con le reti di Trossard e De Cuyper che hanno firmato il definitivo...

Un pareggio amaro per l'Italia, visto che i presupposti sembrava potessero dare ragione agli azzurri. Il Belgio , invece, è riuscito nell'impresa di rimontare tutto con le reti di Trossard e De Cuyper che hanno firmato il definitivo 2-2, nato in primis dalle reti di Cambiaso e Retegui. Un match che ha visto la nazionale italiana sul pezzo, circondata dall'amore spassionato di uno Stadio Olimpico gremito.

Tra i protagonisti del match anche Arthur Theate , difensore del Belgio che in Italia conosciamo bene vista la sua esperienza con la maglia del Bologna. Cosi l'ex rossoblu ha parlato ai microfoni di RAI Sport, commentando il pareggio tra la sua nazionale e quella italiana: "Ho visto un'Italia forte, ci ha messo sotto pressione e ha realizzato due gol nella prima mezz'ora. Poi è arrivato il cartellino rosso che ci sta tutto, perché Pellegrini arriva da dietro, e a quel punto la partita è cambiata anche perché noi abbiamo segnato subito", ha detto il difensore ai microfoni di Rai Sport.

Theate pronto a tornare in Italia? La risposta

Theate ha poi proseguito nella sua disamina, provando anche a raccontare quella che è stata la rimonta della sua squadra: "Nella ripresa per l'Italia era molto più difficile e noi dovevamo vincere sfruttando la superiorità numerica. Non l'abbiamo fatto e ora speriamo in un buon risultato con la Francia. Poi ospiteremo l'Italia", ha detto l'ex calciatore del Bologna.