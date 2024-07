L'ufficialità è arrivata direttamente dal Manchester United: dopo l'ottenimento del visto, la leggenda dei Red Devils, Ruud Van Nistelrooy, e Rene Hake, ex tecnico dei Go Ahead Eagles, sono due nuovi assistenti di Erik Ten Hag...

Mancava solo il visto, per l'ufficialità era solo questione di tempo. Ruud Van Nistelrooy e Rene Hake sono entrati a far parte dello staff tecnico di Erik Ten Hag al Manchester United. La leggenda dei Red Devils e l'ormai ex tecnico dei Go Ahead Eagles, nono in Eredivisie nella scorsa stagione, da alcuni giorni lavorano al centro d'allenamento dello United di Carrington.