Alaves-Girona: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

Alaves-Girona: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 09:25)

La venticinquesima giornata di Liga propone il confronto tra Alavés e Girona, in programma lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 21:00 all’Estadio de Mendizorroza di Vitoria-Gasteiz. Una partita che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza e che arriva in un momento emotivo molto diverso per le due squadre, soprattutto dopo l’impresa catalana contro il Barcellona.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Alaves — L’Alavés di Eduardo Coudet si presenta all’appuntamento con 26 punti e una classifica che non consente distrazioni. Il margine sulla terzultima posizione è di appena due lunghezze, un vantaggio sottile che impone continuità, soprattutto tra le mura amiche.

Il momento recente, però, segnala un lieve rallentamento. Dopo due successi consecutivi contro Real Betis (2-1) ed Espanyol (1-2), l’Alavés ha perso 2-0 in casa contro il Getafe, mostrando difficoltà nella gestione del possesso e poca incisività negli ultimi metri, prima di pareggiare 1-1 sul campo del Siviglia

Qui Girona — Il Girona arriva invece con uno stato d’animo opposto. I 29 punti in classifica valgono il tredicesimo posto, a pari merito con Siviglia e Getafe, ma soprattutto certificano un momento positivo. Nelle ultime sette partite è arrivata una sola sconfitta, accompagnata da quattro vittorie e due pareggi.

Dopo lo stop di misura contro il Real Oviedo e l’1-1 a Siviglia, la squadra di Michel ha firmato l’impresa battendo 2-1 il Barcellona nel derby catalano al Montilivi, una vittoria che ha dato entusiasmo e consapevolezza.

Alaves-Girona, probabili formazioni — Alavés (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Otto; Pérez, Ibanez, Blanco, Alena; Martinez, Boyé. Allenatore: Eduardo Coudet

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat. Allenatore: Michel

