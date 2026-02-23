La venticinquesima giornata di Liga propone il confronto tra Alavés e Girona, in programma lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 21:00 all’Estadio de Mendizorroza di Vitoria-Gasteiz. Una partita che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza e che arriva in un momento emotivo molto diverso per le due squadre, soprattutto dopo l’impresa catalana contro il Barcellona.
Diretta TV e Streaming Gratis
Alaves-Girona: dove vedere la Liga in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Liga:
Alaves-Girona: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv—
ALAVES GIRONA LIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Alaves-Girona in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Alaves—
L’Alavés di Eduardo Coudet si presenta all’appuntamento con 26 punti e una classifica che non consente distrazioni. Il margine sulla terzultima posizione è di appena due lunghezze, un vantaggio sottile che impone continuità, soprattutto tra le mura amiche.
Il momento recente, però, segnala un lieve rallentamento. Dopo due successi consecutivi contro Real Betis (2-1) ed Espanyol (1-2), l’Alavés ha perso 2-0 in casa contro il Getafe, mostrando difficoltà nella gestione del possesso e poca incisività negli ultimi metri, prima di pareggiare 1-1 sul campo del Siviglia
Qui Girona—
Il Girona arriva invece con uno stato d’animo opposto. I 29 punti in classifica valgono il tredicesimo posto, a pari merito con Siviglia e Getafe, ma soprattutto certificano un momento positivo. Nelle ultime sette partite è arrivata una sola sconfitta, accompagnata da quattro vittorie e due pareggi.
Dopo lo stop di misura contro il Real Oviedo e l’1-1 a Siviglia, la squadra di Michel ha firmato l’impresa battendo 2-1 il Barcellona nel derby catalano al Montilivi, una vittoria che ha dato entusiasmo e consapevolezza.
Alaves-Girona, probabili formazioni—
Alavés (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Otto; Pérez, Ibanez, Blanco, Alena; Martinez, Boyé. Allenatore: Eduardo Coudet
Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat. Allenatore: Michel
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la Liga spagnola:
© RIPRODUZIONE RISERVATA