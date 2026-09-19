L’Arezzo torna in campo per il quinto turno del campionato di Serie B. Domenica 20 settembre 2026, alle ore 15:00, la formazione toscana ospiterà il Sudtirol allo stadio Città di Arezzo, in una sfida che mette di fronte due squadre separate da due punti dopo le prime quattro giornate. I padroni di casa hanno raccolto 6 punti, mentre gli altoatesini sono saliti a quota 8 e sono ancora imbattuti.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365 L’Arezzo di Cristian Bucchi arriva alla sfida dopo il successo per 1-0 ottenuto sul campo dell’Empoli, firmato da Marco Olivieri, mentre il Südtirol di Davide Possanzini ha pareggiato 1-1 contro il Modena nell’ultimo turno, mantenendo comunque la propria imbattibilità. Per gli amaranto si tratta della terza vittoria stagionale considerando anche la Coppa Italia, mentre il Südtirol ha raccolto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate di campionato. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE. Dove vedere Arezzo-Sudtirol in TV e streaming Arezzo-Südtirol si giocherà domenica 20 settembre alle 15:00 allo stadio Città di Arezzo. La sfida del quinto turno di Serie B sarà trasmessa in Italia da DAZN e LaB Channel, con quest’ultimo disponibile anche attraverso Prime Video e OneFootball TV. Arezzo, il successo di Empoli ha riportato gli amaranto a 6 punti L’Arezzo ha costruito il proprio bottino attraverso due vittorie e due sconfitte. Dopo il successo inaugurale sul campo dell’Avellino sono arrivati i ko contro Palermo ed Hellas Verona, prima della risposta nel derby toscano contro l’Empoli. Lo 0-1 del Castellani ha permesso alla squadra di Bucchi di ripartire dopo la pesante sconfitta di Verona e di presentarsi al quinto turno con 6 punti in classifica. Il rendimento degli amaranto racconta quindi una squadra ancora alla ricerca di continuità, ma capace di ottenere risultati importanti anche lontano dal proprio stadio. Contro il Sudtirol, Bucchi potrebbe contare nuovamente sulla capacità di Pietro Cianci di occupare l’area e sulla velocità di Olivieri e Pattarello nelle situazioni di attacco più aperte. Sudtirol, l'imbattibilità resiste dopo quattro giornate Il Sudtirol è una delle squadre ancora senza sconfitte nel campionato di Serie B. Dopo il successo contro la Virtus Entella all'esordio, la formazione di Possanzini ha pareggiato sul campo del Benevento, battuto il Catanzaro e chiuso sull'1-1 la sfida interna con il Modena. Il rendimento ha portato gli altoatesini a 8 punti, nelle zone alte della classifica. Il pareggio contro il Modena ha confermato una caratteristica già emersa nelle prime giornate: il Südtirol non ha ancora perso, anche quando non è riuscito a trasformare le proprie occasioni in una vittoria. Possanzini dovrebbe inoltre riproporre la difesa a tre, con Stivanello, Giorgini e Stabile indicati davanti a Plizzari nelle probabili formazioni della vigilia. Le chiavi della partita L’Arezzo potrebbe provare ad attaccare soprattutto attraverso gli esterni del 4-3-3, sfruttando la spinta di Renzi e Righetti per accompagnare Pattarello e Olivieri. La presenza di Viviani e Ionita in mezzo al campo potrebbe invece garantire a Bucchi due riferimenti capaci di alternare costruzione e inserimenti, mentre Cianci sarebbe chiamato a trasformare i palloni provenienti dalle fasce in occasioni dentro l’area. Il Sudtirol, con il possibile 3-4-2-1, potrebbe cercare di creare superiorità tra le linee attraverso Lopes e Zeroli alle spalle di Okoro. La struttura a tre permetterebbe inoltre agli altoatesini di liberare Molina e Bjarkason sulle corsie laterali, mentre Tronchin e Rispoli avrebbero il compito di sostenere la costruzione centrale. Arezzo-Sudtirol: data, orario e canali Partita: Arezzo-Sudtirol

Arezzo-Sudtirol Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: domenica 20 settembre 2026

domenica 20 settembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Città di Arezzo, Arezzo

Città di Arezzo, Arezzo Diretta TV: DAZN, LaB Channel

DAZN, LaB Channel Diretta streaming ufficiale: DAZN, LaB Channel

DAZN, LaB Channel Telecronaca: da definire Le probabili formazioni L’Arezzo dovrebbe riproporre il 4-3-3 con Nunziante tra i pali, una linea difensiva composta da Renzi, Coppolaro, Gilli e Righetti e il tridente con Pattarello, Cianci e Olivieri. Il Sudtirol potrebbe invece confermare il 3-4-2-1, con Lopes e Zeroli alle spalle di Okoro e Stabile inserito nel terzetto difensivo insieme a Stivanello e Giorgini. Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Coppolaro, Gilli, Righetti; Eklu, Viviani, Ionita; Pattarello, Cianci, Olivieri. Allenatore: Bucchi. Sudtirol (3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, Bjarkason; Lopes, Zeroli; Okoro. Allenatore: Possanzini.