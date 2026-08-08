L'Arezzo affronta l'Union Brescia nel primo turno di Coppa Italia. La sfida è in programma domenica 9 agosto alle ore 19:45 e mette di fronte due squadre desiderose di iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione. La competizione rappresenta un'importante occasione per entrambe, che possono sfruttare il palcoscenico nazionale per misurarsi contro avversarie di livello. La squadra che riuscirà a superare il turno affronterà il Cagliari in trasferta venerdì 14 agosto.

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Dove vedere Arezzo-Union Brescia in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma dell'Arezzo

Al momento non è prevista copertura televisiva per Arezzo-Union Brescia.

L'Arezzo arriva all'appuntamento dopo una preparazione estiva che ha regalato risultati interessanti, ma anche qualche dubbio sulla tenuta difensiva. I toscani hanno infatti ottenuto una prestigiosa vittoria per 3-1 contro il Napoli, prima di pareggiare 1-1 con il Parma e perdere 3-2 contro l'Atalanta.

Il percorso delle ultime settimane ha quindi mostrato una squadra capace di mettere in difficoltà avversarie importanti, ma ancora alla ricerca dei giusti equilibri nella propria metà campo. L'entusiasmo che circonda la piazza può però rappresentare un'arma importante in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia.

Il momento dell'Union Brescia

L'Union Brescia si presenta alla sfida dopo una stagione particolarmente intensa, conclusa nel percorso playoff di Serie C. La squadra lombarda aveva superato il turno precedente grazie alla doppia vittoria contro la Salernitana, alimentando le speranze di promozione prima di fermarsi contro l'Ascoli.

Contro i marchigiani sono arrivati una sconfitta per 3-0 e un pareggio per 1-1, risultati che hanno posto fine alla lunga corsa della squadra. Ora Corini vuole ripartire dalla Coppa Italia, nonostante debba fare i conti con diverse assenze: Gori, Mercati, Balestrero e Casasola non saranno infatti a disposizione.

Le probabili formazioni di Arezzo-Union Brescia

L'Arezzo dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Nunziante in porta e una linea difensiva composta da Renzi, Illanes, Chiosa e Cagnano. A centrocampo spazio a Mawuli, Viviani e Ionita, mentre il tridente offensivo sarà formato da Arena, Cerri e Varela Djamanca. L'Union Brescia dovrebbe rispondere con un 3-4-1-2, con Liverani tra i pali e Silvestri al centro della difesa insieme ad Armati e Rizzo. Marras dovrebbe agire alle spalle della coppia offensiva composta da Rizzo Pinna e Pellegrini.

Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Illanes, Chiosa, Cagnano; Mawuli, Viviani, Ionita; Arena, Cerri, Varela Djamanca. Allenatore: Bucchi.

Union Brescia (3-4-1-2): Liverani; Armati, Silvestri, Rizzo; Guglielmotti, Lamesta, Mallamo, De Maria; Marras; Rizzo Pinna, Pellegrini. Allenatore: Corini.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida del 9 agosto mette di fronte due formazioni che hanno alle spalle percorsi differenti, ma che condividono la necessità di iniziare la stagione ufficiale con il piede giusto. L'Arezzo può contare sull'entusiasmo generato dai risultati ottenuti durante il precampionato, mentre l'Union Brescia vuole trasformare l'esperienza maturata nei playoff in una spinta positiva per la nuova stagione.

La gara potrebbe essere quindi caratterizzata da grande intensità fin dalle prime battute, con entrambe le squadre consapevoli che un successo permetterebbe di proseguire il cammino in Coppa Italia e conquistare il pass per la sfida contro il Cagliari.

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