La Supercoppa LBA SisalClub 2026 propone subito una delle grandi classiche del basket italiano: sabato 19 settembre alle ore 19:45, alla Nova Arena di Tortona, si affrontano Armani Olimpia Milano e Virtus Bologna nella seconda semifinale del torneo. I campioni d’Italia in carica sfidano una Virtus profondamente rinnovata, in una gara che mette in palio l’accesso alla finale del primo trofeo ufficiale della stagione.VEDI MILANO-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Milano-Bologna in diretta TV e streaming

La semifinale tra

sarà trasmessa in chiaro su

, al canale 26 del digitale terrestre, oltre che su

e

per gli abbonati. La partita sarà disponibile anche in streaming su

e

, mentre l’intera Supercoppa LBA sarà trasmessa gratuitamente in streaming su

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Per chi preferisce seguire la gara online, quindi, le possibilità comprendono LBA TV, Sky Go e NOW, mentre Cielo garantisce la visione gratuita in chiaro sul digitale terrestre.

Milano-Bologna: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Armani Olimpia Milano-Virtus Bologna

Competizione: Supercoppa LBA SisalClub 2026, semifinale

Data: sabato 19 settembre 2026

Orario: 19:45

Palazzetto: Nova Arena, Tortona

Diretta TV: Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

Streaming: LBA TV, NOW, Sky Go

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

La sfida è la seconda semifinale della Supercoppa LBA 2026: la prima, tra Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia, è in programma alle 17:00, mentre la finale si giocherà domenica 20 settembre alle 17:00.

Il momento di Olimpia Milano

L’

, campione d’Italia in carica, arriva al primo appuntamento ufficiale della stagione con un roster profondamente rinnovato e con

chiamato a dare rapidamente identità al nuovo gruppo. La squadra milanese ha dovuto affrontare una preparazione particolare, condizionata dagli impegni dei numerosi giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, e soltanto nella settimana precedente alla Supercoppa ha potuto lavorare con maggiore continuità al completo.

La nuova Olimpia punta su una cabina di regia senza un unico playmaker di riferimento. Poeta ha spiegato di voler sfruttare più soluzioni con Darius Thompson, RJ Cole e Devon Hall, mentre giocatori come Nicolò Melli, Diego Flaccadori, Leandro Bolmaro e Marko Guduric possono contribuire alla costruzione del gioco in determinate situazioni. Tra i punti di riferimento del nuovo gruppo ci sono anche Alec Peters e Devon Hall, individuati dallo stesso allenatore come elementi importanti sul piano della leadership, mentre Moses Wright aggiunge fisicità nel reparto lunghi.

La semifinale contro Bologna sarà quindi il primo vero test per una squadra che ha cambiato diversi interpreti durante l’estate e che dovrà trovare rapidamente equilibrio tra talento individuale, organizzazione offensiva e intensità difensiva.

Il momento di Virtus Bologna

La

si presenta alla Nova Arena con un progetto altrettanto rinnovato e con

alla guida tecnica. La società bianconera ha cambiato numerosi interpreti durante l’estate, inserendo tra gli altri

.

L’ultima amichevole della preseason ha fornito indicazioni positive: la Virtus ha superato la Maxima Roma per 97-80, chiudendo la preparazione con una vittoria. Mumbrù ha scelto di partire con Marcus Carr, Wendell Moore Jr., Alston Jr., Bobi Klintman e Mouhamed Diouf, mentre dalla panchina sono arrivati contributi importanti, tra cui quelli di Bello e Frazier.

La sfida contro Milano rappresenta però un banco di prova completamente diverso rispetto alla preseason. La Virtus dovrà verificare immediatamente la tenuta del nuovo sistema in una gara secca, cercando di sfruttare ritmo, aggressività difensiva e profondità delle rotazioni.

Le chiavi tattiche di Milano-Bologna

Il confronto mette di fronte

, entrambe chiamate a trovare rapidamente automatismi dopo un’estate caratterizzata da numerosi cambiamenti. Milano può puntare sulla qualità degli esterni e sulla possibilità di alternare diversi giocatori nella gestione del pallone, mentre Bologna ha mostrato in preseason di poter distribuire la produzione offensiva su più interpreti.

Un altro elemento importante sarà la battaglia sotto canestro, dove Moses Wright e i lunghi dell’Olimpia dovranno confrontarsi con la fisicità di Mouhamed Diouf e delle rotazioni bianconere. In una partita senza appello, la gestione dei possessi, il controllo dei rimbalzi e la capacità delle seconde linee di mantenere alta l’intensità possono incidere sul risultato.

I probabili quintetti iniziali di Milano-Bologna

Le due squadre arrivano alla semifinale con diversi giocatori nuovi e con gerarchie ancora in fase di definizione. I quintetti indicati dalle ultime prove e dalle indicazioni disponibili possono quindi subire variazioni fino alla palla a due.

Olimpia Milano: Darius Thompson – Devon Hall – Diego Bolmaro – Alec Peters – Moses Wright

Virtus Bologna: Marcus Carr – Wendell Moore Jr. – Alston Jr. – Bobi Klintman – Mouhamed Diouf