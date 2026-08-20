L'Arsenal inaugura la propria stagione di Premier League ospitando il neopromosso Coventry City all'Emirates Stadium. La sfida è in programma venerdì sera e rappresenta il primo appuntamento di campionato per i Gunners, chiamati a iniziare nel migliore dei modi la difesa del titolo conquistato nella scorsa stagione. Per il Coventry, invece, sarà subito un esame di grande prestigio dopo il ritorno nella massima serie inglese.

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Dove vedere Arsenal-Coventry in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma dell'Arsenal

sono stati assegnati a, che trasmetterà quindi anche la sfida tra. L'incontro, valido per la, è in programma. Per seguire la partita in streaming sono disponibili, entrambe accessibili da diversi dispositivi, tra cui

L'Arsenal si presenta al debutto da campione d'Inghilterra e con una rosa ulteriormente rinforzata durante il mercato estivo. La società londinese ha aggiunto elementi importanti come Bruno Guimaraes, Piero Hincapie, Christos Tzolis e Illan Meslier, mentre resta aperta la possibilità di ulteriori operazioni prima della chiusura della finestra trasferimenti.

La squadra di Mikel Arteta ha già affrontato un primo appuntamento ufficiale nel Community Shield contro il Manchester City. Il tecnico dovrà gestire con attenzione la condizione di alcuni elementi, tra cui Declan Rice, mentre Bukayo Saka è candidato a tornare dal primo minuto dopo essere entrato dalla panchina nella sfida contro i Citizens. Saliba e Timber saranno invece assenti per infortunio.

Il momento di forma del Coventry

Il Coventry City si affaccia alla Premier League con l'entusiasmo tipico di una squadra appena promossa e con l'obiettivo di conquistare la permanenza nella massima categoria. Il debutto contro l'Arsenal rappresenta però un ostacolo particolarmente impegnativo, soprattutto considerando la differenza di esperienza e ambizioni tra le due formazioni.

La squadra dovrà inoltre fare i conti con alcune situazioni da valutare sul piano fisico. Haji Wright e Luke Woolfendennon saranno disponibili, mentre Jack Rudoni e Frank Onyeka verranno valutati prima della partita. Il tecnico potrebbe comunque affidarsi a diversi nuovi acquisti, con Carl Rushworth, Yirenkyi, Loum Tchaouna e Aurele Amendacandidati a partire dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Arsenal-Coventry

L'Arsenal dovrebbe affidarsi a un sistema con quattro difensori, due centrocampisti e tre giocatori alle spalle del centravanti. Saka dovrebbe riprendere il proprio posto sulla fascia, mentre Odegaard agirà centralmente e Tzolis completerà il reparto alle spalle di Havertz.

Il Coventry dovrebbe rispondere con un assetto simile, affidandosi a Onyeka, Grimes e Yirenkyi nella zona centrale del campo. In attacco spazio a Tchaouna e Thomas-Asante ai lati di Simms.

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Guimaraes; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.

Coventry City: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Markelo; Onyeka, Grimes, Yirenkyi; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'Arsenal parte con i favori del pronostico e avrà dalla propria parte il fattore campo, oltre alla qualità di una rosa costruita per competere nuovamente ai vertici della Premier League. Arteta vorrà evitare un avvio complicato e ottenere immediatamente una vittoria che possa dare slancio alla nuova stagione.

Il Coventry, invece, avrà il compito di affrontare senza timori il ritorno nella massima serie. La formazione neopromossa cercherà soprattutto di rimanere compatta e sfruttare eventuali spazi lasciati dai padroni di casa.

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