Tre gol al Carpi e altri tre punti messi in tasca: l'Arzignano arriva all'appuntamento con la Pergolettese nel momento giusto. La squadra di Daniele Di Donato tornerà davanti al proprio pubblico sabato 3 ottobre 2026 alle 17:30, quando allo stadio Tommaso Dal Molin arriverà la Pergolettese per l'ottava giornata del Girone A di Serie C. GUARDA ARZIGNANO-PERGOLETTESE IN STREAMING SU BET365

Gli ospiti stanno vivendo un avvio molto diverso. Hanno perso soltanto due volte, ma i quattro pareggi raccolti finora hanno rallentato la loro classifica, ferma a sette punti. Ad Arzignano troveranno invece una formazione che ne ha conquistati tredici e che vuole capire fin dove possa spingersi dopo un inizio di campionato da quattro vittorie nelle prime sette giornate. In attesa del fischio d’inizio, puoi consultare anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata: SCOPRI GLI EVENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, CONTROLLA IL PROGRAMMA LIVE SU LOTTOMATICA oppure VINCITÙ PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI ARZIGNANO-PERGOLETTESE .

Dove vedere Arzignano-Pergolettese in diretta TV e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per, con il collegamento dal Tommaso Dal Molin per seguire l'ottava giornata del Girone A di Serie C. La partita sarà accessibile anche in, tramite il pass che comprende la programmazione sportiva di Sky. Per gli abbonati Sky ci sarà inoltre la possibilità di utilizzare, servizio che permette di seguire l'incontro attraverso i dispositivi compatibili associati al proprio account.

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Arzignano-Pergolettese: data, orario e canali

Partita: Arzignano Valchiampo-Pergolettese

Arzignano Valchiampo-Pergolettese Competizione: Serie C 2026/2027

Serie C 2026/2027 Girone: A

A Giornata: ottava

ottava Data: sabato 3 ottobre 2026

sabato 3 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Tommaso Dal Molin, Arzignano

Tommaso Dal Molin, Arzignano Diretta TV: Sky Sport 254

Sky Sport 254 Diretta streaming: NOW e Sky Go

NOW e Sky Go Altri servizi streaming indicati: Bet365 e Vincitù, secondo termini e condizioni dei singoli operatori

Il 3-0 sul Carpi alza l'asticella: l'Arzignano vuole restare lassù

Quattro pareggi frenano la Pergolettese: il problema rimane davanti

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Le probabili formazioni di Arzignano-Pergolettese

Ilnell'ultimo turno ha dato ulteriore sostanza all'ottimo avvioValchiampo. La squadra di Di Donato ha raggiunto quota, frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. Anche i numeri complessivi raccontano una formazione equilibrata. I veneti hanno realizzato, trovando soprattutto al Dal Molin un contesto nel quale riescono a esprimersi con continuità. La sfida contro laoffre quindi la possibilità di consolidare la posizione nelle zone alte del Girone A. Dopo una vittoria così netta, l'obiettivo sarà soprattutto evitare un calo di tensione contro un avversario che, pur vincendo poco, ha dimostrato di saper rendere complicate le partite.Laha costruito buona parte dei suoi sette punti attraverso i pareggi. Dopo altrettante giornate il bilancio parla infatti di, numeri che raccontano bene le difficoltà incontrate nel trasformare partite equilibrate in successi. L'ultimoha confermato soprattutto i problemi offensivi. La squadra di Antonio Giosa concede relativamente poco, ma deve trovare maggiore continuità nella metà campo avversaria per riuscire a cambiare passo. La trasferta del Dal Molin diventa quindi un test interessante. Portare via punti contro un Arzignano in fiducia potrebbe dare un significato differente all'avvio di stagione, ma servirà una produzione offensiva superiore a quella mostrata nelle ultime settimane.dovrebbe partire con il. Manfrin sarà confermato tra i pali, con Bernardi e Cariolato sulle corsie e De Santis-Milillo al centro della difesa. Fosu, Gatti e Lakti formeranno il centrocampo, mentre Moretti agirà alle spalle della coppia-Penta.

La Pergolettese dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Davanti a Doldi spazio a Roversi, Silvestri, Dell'Orco e Zaia. Tremolada, Arini e Stronati formeranno la linea mediana, con Ferrandino e Pala ai lati di Corti nel tridente offensivo.

Arzignano Valchiampo (4-3-1-2): Manfrin; Bernardi, De Santis, Milillo, Cariolato; Fosu, Gatti, Lakti; Moretti; Mattioli, Penta. Allenatore: Di Donato.

Pergolettese (4-3-3): Doldi; Roversi, Silvestri, Dell'Orco, Zaia; Tremolada, Arini, Stronati; Ferrandino, Corti, Pala. Allenatore: Giosa.