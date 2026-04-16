Ascoli-Guidonia: dove vedere gratis la gara di Serie C

Ascoli e ACD Guidonia si affrontano il 18 aprile 2026 alle ore 20:30 in Serie C Girone B. I padroni di casa, primi in classifica, vogliono proseguire la striscia positiva, mentre il Guidonia cerca punti per chiudere al meglio la stagione

Stefano Sorce 16 aprile - 01:33

Il campionato non lascia spazio a distrazioni quando si entra nelle ultime giornate. Ogni partita diventa una verifica, ogni punto pesa più di prima. Ascoli-Guidonia si gioca dentro questo contesto, con una squadra chiamata a difendere il primato e un’altra che prova a chiudere la stagione con equilibrio. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 20:30, il Del Duca mette in scena una sfida che può consolidare certezze o riaprire discorsi. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS ASCOLI-GUIDONIA SU BET365.

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L’Ascoli arriva a questa partita nel momento migliore della stagione. La continuità di risultati ha portato la squadra in testa alla classifica, con una serie di vittorie che ha dato fiducia e consapevolezza. La forza principale è l’equilibrio: difesa solida, pochi gol subiti e capacità di colpire con concretezza. In casa, poi, il rendimento è stato quasi perfetto, segnale di una squadra che sa gestire pressione e ritmo.

Il Guidonia, invece, vive una fase più incerta. I risultati altalenanti hanno impedito alla squadra di trovare continuità, soprattutto in trasferta, dove le difficoltà sono più evidenti. La produzione offensiva è limitata e spesso non basta per compensare qualche disattenzione difensiva. Contro una squadra organizzata come l’Ascoli servirà una partita molto attenta.