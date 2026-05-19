Il Potenza di De Giorgio esce dal “Viviani” con la consapevolezza di aver tenuto apertissima la qualificazione, dopo lo 0-0 contro l’Ascoli di Tomei in una gara combattuta e molto tattica.

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Il momento del Potenza

I lucani, detentori della Coppa Italia di categoria, hanno offerto una prestazione estremamente solida sul piano difensivo, riuscendo a respingere con ordine le iniziative dei marchigiani e mantenendo grande compattezza per tutti i 90 minuti. Una prova di sacrificio e disciplina che ha permesso alla squadra di restare pienamente dentro al doppio confronto.

Il Potenza ha dimostrato ancora una volta la propria identità: squadra difficile da superare, attenta nelle marcature e capace di restare sempre dentro la partita anche contro un avversario di alto livello. La gestione dei momenti chiave è stata uno degli aspetti più positivi, così come la capacità di limitare le giocate tra le linee dell’Ascoli.

Ora i lucani si giocheranno tutto nella gara di ritorno, con la consapevolezza che basterà anche un pareggio per continuare il proprio percorso nei playoff. Con una vittoria al “Del Duca”, invece, il Potenza conquisterebbe un traguardo storico: l’accesso alle semifinali, obiettivo che alimenta un sogno lungo 58 anni di assenza dalla cadetteria.

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