Al “Viviani” il Potenza di De Giorgio, detentore della Coppa Italia di categoria, ha confermato ancora una volta tutta la propria solidità, riuscendo a contenere l’Ascoli di Tomei e a tenere aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ASCOLI-POTENZA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Ascoli-Potenza in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Ascoli-Potenza BET365 oppure Vincitu

Il momento dell'Ascoli

I padroni di casa hanno disputato una prova di grande attenzione e sacrificio, riuscendo a respingere le iniziative dei marchigiani e mantenendo equilibrio anche nei momenti di maggiore pressione avversaria. Una prestazione fatta di compattezza, organizzazione e capacità di soffrire, elementi che hanno permesso ai lucani di rimanere pienamente in corsa.

L’Ascoli ha provato a far valere il proprio potenziale offensivo, sfiorando il vantaggio in più di un’occasione e mostrando qualità nel palleggio e nella costruzione della manovra. Tuttavia, la difesa del Potenza si è dimostrata sempre attenta, riuscendo a chiudere ogni varco e a proteggere il risultato fino al triplice fischio.

Ora la qualificazione resta completamente aperta. Il Potenza avrà la possibilità di giocarsi tutto nel match di ritorno, sapendo che anche un pareggio potrebbe risultare sufficiente per proseguire il proprio cammino. Con una vittoria, invece, i lucani scriverebbero una pagina storica, conquistando l’accesso alle semifinali e alimentando un sogno che manca da ben 58 anni.