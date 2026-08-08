L'Ascoli sfida il Potenza nel turno preliminare della Coppa Italia 2026/27. La partita è in programma sabato 8 agosto alle ore 20:30 allo stadio Del Duca, teatro del primo impegno ufficiale della stagione per entrambe le squadre. I marchigiani sono reduci dalla promozione in Serie B, mentre il Potenza arriva al confronto dopo aver conquistato l'ultima edizione della Coppa Italia di Serie C. La vincente della sfida affronterà il Genoa a Marassi nel turno successivo.

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Dove vedere Ascoli-Potenza in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma dell'Ascoli

Al momento non è prevista copertura televisiva per Ascoli-Potenza.

L'Ascoli si avvicina al debutto ufficiale dopo una preparazione estiva che ha restituito indicazioni non sempre positive. La squadra marchigiana ha infatti perso le ultime due amichevoli disputate, arrivando così all'appuntamento di Coppa Italia con la necessità di trovare immediatamente maggiore continuità e fiducia.

Dopo la sconfitta contro il Frosinone, i bianconeri sono stati battuti anche dalla Lazio, che si è imposta per 2-1 nell'ultima uscita del 2 agosto. Il confronto con il Potenza rappresenta quindi un'occasione importante per l'Ascoli, che vuole iniziare la stagione ufficiale con una prestazione convincente dopo un precampionato in chiaroscuro.

Il momento del Potenza

Il Potenza arriva alla sfida del Del Duca forte soprattutto del percorso compiuto nella passata stagione. Il club lucano ha infatti conquistato la Coppa Italia di Serie C, risultato che ha permesso alla squadra di presentarsi a questo appuntamento con ambizioni e motivazioni importanti.

La sfida contro l'Ascoli offre inoltre al Potenza l'opportunità di ritrovare una formazione già affrontata recentemente nei playoff di Serie C. In quell'occasione furono i marchigiani a passare il turno grazie alla vittoria per 1-0 nella gara di ritorno. Il nuovo confronto rappresenta dunque anche una possibilità di riscatto per i lucani, chiamati a confrontarsi con una squadra appena salita in Serie B.

Le probabili formazioni di Ascoli-Potenza

L'Ascoli dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, affidandosi a Vitale tra i pali e alla coppia Acampora-Milanese in mezzo al campo. Alle spalle dell'unica punta Chakir dovrebbero agire Silipo, Perciun e D'Uffizi. Il Potenza dovrebbe rispondere con un 4-3-3, con Cucchietti in porta e un centrocampo formato da Castorani, Felippe e Bando. In avanti spazio al tridente composto da Petrungaro, D'Auria e Mazzeo.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D'Uffizi; Chakir. Allenatore: Tomei.

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo; Castorani, Felippe, Bando; Petrungaro, D'Auria, Mazzeo. Allenatore: Tisci.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il match del Del Duca mette di fronte due squadre con motivazioni differenti, ma accomunate dalla voglia di iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione. L'Ascoli, forte della recente promozione in Serie B, vuole ritrovare entusiasmo dopo le ultime amichevoli negative, mentre il Potenza arriva alla sfida con la consapevolezza derivante dal successo nella Coppa Italia di Serie C.

La gara offrirà inoltre ai lucani l'opportunità di confrontarsi nuovamente con un'avversaria già incontrata nei playoff. In palio non c'è soltanto il passaggio del turno, ma anche la possibilità di affrontare il Genoa a Marassi nel prossimo appuntamento della competizione. Si preannuncia quindi una sfida interessante, con entrambe le formazioni intenzionate a dare subito un segnale importante.

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