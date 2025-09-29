Atalanta-Club Brugge, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LİVE

I bergamaschi puntano alla prima vittoria in quest'edizione della Champions, mentre il Bruges vuole vincere ancora contro la squadra che ha eliminato la scorsa stagione

Jacopo del Monaco 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 18:02)

In occasione della seconda giornata di Champions League si affronteranno l'Atalantaed il Club Brugge e, di seguito, troverete le informazioni sul dove vedere la partita. Le due compagini giocheranno alle ore 18:45 di domani sera presso il Gewiss Stadium.

Come arrivano i due club alla sfida — Dopo i due pareggi per 1-1 contro Pisa e Parma con cui ha iniziato il campionato, l'Atalanta di Ivan Jurić ha centrato due vittorie contro Lecce (4-1) e Torino (0-3). Sabato pomeriggio, inevce, gli Orobici hanno ottenuto in casa della Juventus il loro terzo pareggio per 1-1 della loro stagione. In Champions League il cammino dei nerazzurri è iniziato male, vista la pesante sconfitta per 4-0 contro i Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain.

Il Club Brugge allenato da Nicky Hayen, invece, ha iniziato la propria stagione dopo metà luglio con la vittoria della Supercoppa belga contro l'Union Saint-Gilloise. Fino ad ora, i nerazzurri hanno disputato 9 partite della Jupiler Pro League, ovvero la massima divisione belga, ed occupano la seconda posizione con 17 punti totalizzati dopo 5 vittorie, 2 pareggi ed altrettante sconfitte. L'avventura europea del Bruges ha avuto un ottimo inizio grazie alla vittoria per 4-1 contro il Monaco. Tra i migliori giocatori del club belga troviamo Tzolis, 5 gol ed 8 assist, ed il 21enne Nicolò Tresoldi, anch'egli 5 reti.

Probabili formazioni — I nerazzurri, causa infortunio, non avranno a disposizione Scalvini, Scamacca, Kolasinać e Zalewski, mentre è in dubbio la presenza di Hien. Il Brugge, invece, non potrà contare sull'infortunato Onyedika ed in porta dovrebbe giocare Jackers al posto di Mignolet.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pašalić, Zappacosta; Samardzić, Sulemana; Krstović. All: Jurić

CLUB BRUGGE (4-2-1-3): Jackers; Meijer, Mechele, Ordóñez, Sabbe; Stanković, C. Sandra; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All: Hayen

Atalanta-Club Brugge, dove vedere la partita — La squadra bergamasca vuole riscattare subito la pesante sconfitta all'esordio contro il Psg, mentre il club belga ha come obiettivo quello di restare a punteggio pieno. Il match tra Atalanta e Bruges inizierà nel tardo pomeriggio di domani alle 18:45 e si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. La diretta streaming della sfida, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.