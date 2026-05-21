Dove vedere Real Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming gratis

L'Athletic Bilbao si prepara all'ultimo atto della sua stagione. La squadra basca, in un match carico di emozione dato che saluterà Ernesto Valverde, affronterà il Real Madrid, determinato a concludere nel migliore dei modi una stagione che non ha convinto i tifosi. Il match si terrà al Bernabeu sabato 23 maggio alle 21:00. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma dell'Athletic Bilbao

L'Athletic Bilbao si presenta alla sfida al dodicesimo posto. Non è stata una stagione particolarmente positiva per la squadra di Ernesto Valverde, che ha rimediato 18 sconfitte nel campionato spagnolo con sole 13 vittorie. Numeri ben distanti da quelli a cui la squadra basca ha abituato nel corso degli ultimi anni. Nelle ultime gare, poi, l'Athletic è scivolato in classifica per i soli quattro punti conquistati nelle ultime cinque giornate. Contro il Real, però, i baschi vorranno vincere per salutare il loro tecnico nel migliore dei modi.

La probabile formazione dell'Athletic Bilbao

L'Athletic Bilbao si presenta con il 4-2-3-1 alla sfida, conunico riferimento offensivo alle spalle del tridente composto da Galarreta, Williams e Robert Navarro. Per il momento storico che si consumerà a Madrid, cornice più adeguata non poteva essere uno degli stadi più iconici del calcio europeo, il

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Yeray Álvarez, Laporte, Boiro; Rego, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Robert Navarro, Berenguer; Guruzeta.

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