La partita tra Athletico Paranaense e CR Flamengo, in programma lunedì 18 maggio 2026 alle 00:30 all’Estadio Mário Celso Petraglia, si preannuncia decisiva per gli equilibri della Série A brasiliana. Arrivato alla sedicesima giornata, il campionato entra in una fase delicata e entrambe le squadre puntano a conquistare punti fondamentali nella corsa alle prime posizioni della classifica.

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Il momento delle due squadre

L’Athletico Paranaense occupa attualmente il quinto posto con 23 punti, ottenuti grazie a 7 successi, 2 pareggi e 6 sconfitte. Il Flamengo, invece, è secondo a quota 30 punti, con un cammino caratterizzato da 9 vittorie, 3 pareggi e appena 2 ko.

La formazione allenata da Odair Hellmann ha costruito gran parte del proprio rendimento davanti al pubblico di casa, dove ha raccolto 6 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Nonostante ciò, i 16 gol subiti mostrano alcune fragilità difensive che potrebbero pesare contro un avversario offensivamente molto efficace.

Il Flamengo guidato da Leonardo Jardim arriva infatti all’appuntamento forte di un attacco particolarmente produttivo, capace di realizzare 27 reti, a fronte di appena 12 incassate. Anche lontano da casa il rendimento è stato positivo, con 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

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