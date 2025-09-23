Lo spettacolare 2-2 del match di andata rende il ritorno dei quarti di finale di Copa Sudamericana tra i brasiliani e i boliviani un vero terno al lotto. In questo articolo vi spieghiamo come accedere allo streaming live gratuito.

Redazione Derby Derby Derby 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 09:15)

La Copa Sudamericana è pronta a farci vivere grandi nottate di calcio con il programma del ritorno dei quarti di finale. Ma delle 4 gare in palinsesto oggi abbiamo scelto di esaminare Atletico MG-Bolivar, match che avrà il calcio di inizio mercoledì 24 settembre a mezzanotte. In questa preview troverete tutte le informazioni utili per avvicinarvi al meglio alla sfida fra i brasiliani e i boliviani.

Atletico MG-Bolivar come vedere la Copa Sudamericana in diretta tv e streaming live — C'è solo un modo per gustarsi le emozioni del MRV Arena di Belo Horizonte ed è quello semplice e immediato di Bet365. Atletico MG-Bolivar sarà infatti visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato, ed effettuaando un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso a tutti i match di Copa Sudamericana presenti nel palinsesto di Bet365 e anche a un servizio di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni momento dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la Copa Sudamericana direttamente dal casa. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Atletico MG-Bolivari in diretta live.

Verso Atletico MG-Bolivar, all'andata finì così... — Settimana scorsa l'altura di La Paz, come spesso accade, ha tirato un brutto scherzo all'Atletico MG che non è andato oltre il 2-2 in casa del Bolivar. A dire il vero che le cose si stavano mettendo nel migliore dei modi per gli ospiti capaci di segnare due volte nel finale di primo tempo con Alexsander e Victor Hugo. Ma nella ripresa è successo davvero di tutto. Primi i nerazurri hanno accorciato le distanze con Robson Matheus ma poi sono finiti in inferiorità numerica per l'espulsione di Gariglio.

Cauteruccio ha infranto momentaneamente i sogni di rimonta dei padroni di casa con sbagliando un rigore ma all'88esimo è lo stesso arrivato il pareggio con un altro penalty, questa volta firmato Romero. Decisamente opposto lo stato di forma dei due club: l'Atletico, nel ko del fine settimana contro il Botafogo ha allungato a 7 i match ufficiali senza vittoria; mentre il Bolivar con un altro pazzo 3-2 al Belompie ha messo a segno il decimo risultato utili di fila.

Le probabili formazioni di Atletico MG-Bolivar — ATLETICO MG (5-4-1) - Everson; Natanael, Lyanco, Victor Hugo, Alonso, Guilherme; Cuello, Franco, Alexsander, Gustavo; Rony. Sampaoli

BOLIVAR (4-2-3-1) - Lampa; Sagredo, Torren, Moreno, Sabja; Robson, Justiniano; Velasquez, Melgar, Catano; Cauteruccio. All. Robatto