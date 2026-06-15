Il torneo del Queen's Club entra nel vivo con una sfida interessante del primo turno tra Alex De Minaur e Gabriel Diallo. Il match è in programma lunedì 16 giugno alle ore 14:00 e metterà di fronte due giocatori che stanno vivendo momenti molto diversi della loro stagione. Da una parte c'è De Minaur, uno dei tennisti più competitivi e continui sull'erba negli ultimi anni, reduce da una settimana positiva nei Paesi Bassi. Dall'altra troviamo Diallo, che sta attraversando un periodo complicato sia dal punto di vista dei risultati che della classifica e che cerca una svolta proprio nella breve ma importante stagione sull'erba. Per scoprire come seguire la partita senza perdere neanche uno scambio, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Alex De Minaur arriva al Queen's Club con segnali incoraggianti. Dopo una parentesi sulla terra battuta caratterizzata da diverse difficoltà, l'australiano ha ritrovato immediatamente fiducia al suo ritorno sull'erba, superficie sulla quale ha costruito gran parte dei suoi migliori risultati negli ultimi anni. La scorsa settimana a 's-Hertogenbosch ha raggiunto la finale senza concedere neppure un set agli avversari incontrati lungo il percorso. Tuttavia, l'ultimo atto del torneo non è andato come sperava: De Minaur è stato sconfitto in tre set da Kamil Majchrzak, mancando un'occasione importante per conquistare il titolo.

Situazione decisamente più complicata per Gabriel Diallo. Il canadese ha vissuto una stagione fin qui difficile, condizionata da problemi di continuità e da risultati inferiori alle aspettative. Il suo bilancio annuale parla di appena sei vittorie a fronte di tredici sconfitte, numeri che spiegano il momento delicato che sta attraversando.

Gran parte della sua permanenza tra i primi 50 del ranking era legata ai punti conquistati grazie al successo ottenuto a 's-Hertogenbosch nel 2024. L'eliminazione immediata nel torneo disputato la scorsa settimana gli ha impedito di difendere quel bottino, causando una significativa perdita di posizioni in classifica. Precedenti testa a testa I due giocatori si sono affrontati in due occasioni e il bilancio sorride ad Alex De Minaur, avanti 2-0 negli scontri diretti.

Il tabellone dell'ATP

Sulla carta De Minaur parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza sull'erba, al miglior momento di forma e ai precedenti favorevoli. Diallo, però, è chiamato a reagire dopo mesi difficili e proverà a sfruttare il suo tennis aggressivo per sorprendere uno degli specialisti più affidabili della superficie. Chi riuscirà a vincere affronterà negli ottavi di finale il canadese: sarà derby canadese?

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