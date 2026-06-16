L'ATP 500 di Halle, uno dei tornei più prestigiosi della stagione sull'erba, propone martedì 16 giugno alle ore 16:30 il match tra Tomas Martin Etcheverry e Daniil Medvedev. Il torneo tedesco rappresenta uno degli ultimi e più importanti appuntamenti di preparazione a Wimbledon, motivo per cui entrambi i tennisti cercheranno di accumulare fiducia e minuti su una superficie molto diversa dalla terra battuta. Da una parte ci sarà l'argentino Etcheverry, specialista del rosso ma capace in passato di togliersi qualche soddisfazione anche sull'erba; dall'altra il russo Medvedev, giocatore che storicamente si esprime molto bene sui campi veloci. Per scoprire come seguire la sfida senza perdere neanche uno scambio, continua a leggere l'articolo e vedi la partita in diretta tv e streaming live.

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Focus sui giocatori

Tomas Martin Etcheverry arriva ad Halle dopo un periodo non particolarmente brillante sul piano dei risultati. L'argentino ha dimostrato negli ultimi anni di sapersi adattare discretamente all'erba nonostante una formazione quasi esclusivamente legata alla terra battuta. Proprio ad Halle, nella passata stagione, aveva ottenuto il miglior risultato della sua carriera su questa superficie raggiungendo i quarti di finale e conquistando una vittoria di prestigio contro Andrey Rublev. Tuttavia, negli ultimi mesi i risultati sono stati altalenanti e il sudamericano è alla ricerca di una prestazione che possa rilanciarne il morale.

Anche Daniil Medvedev non attraversa uno dei momenti migliori della sua carriera. La stagione sulla terra battuta si è rivelata particolarmente complicata per il russo, che ha raccolto meno risultati del previsto e ha faticato a trovare continuità. Con il passaggio all'erba, però, le aspettative tornano a crescere: questa è infatti una delle superfici che meglio si adattano alle sue caratteristiche tecniche. Nella scorsa settimana ha già avuto modo di prendere confidenza con i campi erbosi, accumulando partite utili per ritrovare ritmo e sensazioni.

Il tabellone dell'ATP

Sulla carta Medvedev parte favorito grazie alla maggiore esperienza ad alti livelli e a uno storico molto positivo sull'erba, superficie sulla quale ha già raggiunto due finali proprio ad Halle. Etcheverry proverà invece a sfruttare i buoni ricordi del torneo tedesco per cercare l'impresa contro uno dei giocatori più temibili del circuito. Chi riuscirà a uscire vincitore dai sedicesimi di finale affronterà agli ottavi il francese, che ha battutoin 3 set.

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