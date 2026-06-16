L'ATP di Londra si apre con un derby in salsa inglese tra Fery e Samuel, due tennisti che non presenziano nella parte alta dela classifica del ranking ma che saranno determinati a fare bene in casa propria. L'orario del match è in programma alle 14:00 di martedì 16 giugno, sull'erba della Capitale inglese. Per scoprire come seguire la sfida senza perdere neanche uno scambio, continua a leggere l'articolo e vedi la partita in diretta tv e streaming live.

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Focus sui giocatori

Due tennisti inglesi che, come da tradizione, fanno dell'erba la loro superficie preferita. Infatti, per quanto possano faticare su terra battuta o cemento, le ultime partite su erba sono state molto positive. Fery ha iniziato molto bene il suo 2026 vincendo tre partite a Birmingham, battendo, tra gli altri, anche Schoolkate e Hijikata. Si è fermato nel circuito soltanto contro il cinese Bu, che ha vinto in tre set con il risultato di 1-2. Anche Samuel vanta un'ottima striscia di vittorie su questa superficie, nonostante abbia giocato meno partite rispetto al suo prossimo avversario. Ha vinto due delle tre partite del suo 2026 su erba, che non toccava addirittura dal 2023. Precedenti su questa superficie non ce ne sono, se ne registra infatti soltanto uno nel 2023, in Inghilterra, su cemento, in cui ha vinto Fery in 2 set.

Il tabellone dell'ATP

Il derby inglese è valido per i sedicesimi di finale dell'ATP di Londra e chi vincerà affronterà agli ottavi il vincente del confronto tra il francese. Chi potrebbe avere più chance di passare il turno è Fery, che stando ai pronostici dovrebbe giocarsi l'accesso ai quarti contro il francese. L'ultima parola, però, sarà del campo.

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