L'ATP 500 del Queen's Club di Londra entra nel vivo con una sfida interessante in programma martedì 16 giugno alle ore 12:30. Sul prestigioso torneo londinese sull'erba si affronteranno Jakub Mensik e Adrian Mannarino, due giocatori che arrivano all'appuntamento con aspettative e caratteristiche molto diverse. Per il giovane talento ceco sarà un test importante per valutare il proprio livello su una superficie ancora poco esplorata, mentre il francese proverà a sfruttare tutta la sua esperienza sull'erba per continuare il buon momento iniziato nelle ultime settimane.

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Focus sui giocatori

Jakub Mensik si presenta a Londra forte del miglior risultato della sua giovane carriera nei tornei del Grande Slam. Il ceco ha infatti raggiunto le semifinali del Roland Garros, confermando il suo enorme potenziale e dimostrando di poter competere ai massimi livelli anche sulla terra battuta. Ora, però, il passaggio all'erba rappresenta una sfida completamente diversa. Mensik ha disputato ancora poche partite su questa superficie nel circuito professionistico e le prossime settimane saranno fondamentali per capire quanto rapidamente riuscirà ad adattarsi. Le qualità tecniche e il servizio fanno pensare che possa ottenere risultati importanti anche sui prati, ma serviranno conferme contro avversari esperti.

Adrian Mannarino, invece, sembra aver ritrovato immediatamente il suo tennis preferito con l'arrivo della stagione sull'erba. Dopo mesi difficili sulla terra battuta, chiusi senza particolari soddisfazioni, il francese ha cambiato marcia appena è iniziato il periodo sui campi veloci. La semifinale raggiunta a 's-Hertogenbosch la scorsa settimana ha confermato ancora una volta quanto questa superficie esalti le sue caratteristiche tecniche, fatte di ritmo, variazioni e grande capacità di togliere tempo agli avversari. Il suo cammino si è fermato soltanto contro Alex de Minaur, uno dei giocatori più in forma del circuito.

Il tabellone dell'ATP

parte cone la fiducia derivanti dagli ultimi risultati, ma Mannarino rappresenta uno degli specialisti dell'erba più esperti del circuito. Sarà quindi undisignificativo per ilceco, chiamato a dimostrare di poter essere competitivo anche lontano dalle superfici che conosce meglio. Chi riuscirà a vincere affronterà agli ottavi di finale il vincente del derby inglese tra

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