ATP Metz, tennis: dove vedere il torneo in streaming gratis e diretta tv

Dal 2 all'8 novembre il palinsesto del tennis maschile vede in programma l'ATP Metz. Il torneo francese, giunto alla sua 22sima edizione, si gioca sull'artificiale al chiuso e vede il finalista di Parigi Auger-Aliassime come favorito.
L'ATP Metz sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis.
Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport.
ATP 250 di Metz, storia e albo d'oro—
L'Arene de Metz ospita la 22esima edizione del Moselle Open, torneo che si è giocato per la prima volta nel 2003. In questi anni sono state ben 13 le volte in cui ha trionfato un tennista di casa mentre l'unico italiano finalista è stato Seppi nel 2012. La scorsa edizione è stata vinta da Benjamin Bonzi che ha saputo battere il due set il favorito Cameron Norrie in finale.
ATP Metz, teste di serie e favoriti del torneo—
L'unico top 10 del ranking ATP presente nel seeding è Auger-Aliassime, reduce da secondo posto nel master 1000 di Parigi. Con Medvedev e Griekspoor che hanno dato forfait, le altre teste di serie dell'ATP Metz sono Bublik, Cobolli, Rinderknech, Norrie e Moutet.
