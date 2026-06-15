In Germania, nello specifico ad Halle, si sta tenendo l'ATP su erba maschile. Una delle partite più attese del primo round è quella che metterà l'uno contro l'altro Rublev e Hurkacz. Rublev si presenta alla sfida da grande favorito, sopratutto per la sua attitutine su questa superficie. Per non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, che si terrà il 16 giugno alle 13:00, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone dell'ATP

Prendendo in esame le partite disputate su, Rublev si può considerare un grande specialista. Ha infatti vinto quattro dele ultime cinque partite disputate, perdendno soltanto l'ultima partita giocata nel 2025 contro Carlosa Wimbledon. Nel corso della passata stagione ha sconfitto senza problemi il francese Mannarino, poi, Goffin e Djere, tra gli altri. Non riesce invece a esprimere il suo tennis su erba Hurkacz, che ha vinto solo due partite nele ultime. A differenza di, ha già disputato una partita su erba in Olanda, ma ha perso in tre set contro Fucsovics. I due tennisti non si sono mai affrontati su questa superficie, soltanto su cemento e. Aha vinto il polacco, mentre sul cemento ha quasi sempre vinto, superficie in cui dà il meglio di sé.Per questa partita ad essere il favorito al passaggio del turno è Rublev. Qualora dovesse vincere superando i sedicesimi di finale, si ritroverebbe ai quarti ad affrontare, il tedesco che ha sconfitto il georgiano Basilashvili in due set. Non perdere questa entusiasmante competizione, seguirla in diretta tv e streaming live.

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