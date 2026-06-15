Prende il via l'ATP di Halle, in Germania. Nel circuito tra i favoriti c'è anche il campione uscente del Roland Garros Alexander Zverev, che affronterà il ceco Kopriva. Sarà un circuito di altissimo livello in cui gareggeranno anche l'italiano Bellucci, Rublev, Medvedev e l'americano Tiafoe, che ha eliminato al primo turno Flavio Cobolli. Per scoprire come seguire il match, che dovrebbe essere tra i più avvincenti di questo primo round, continua a leggere l'articolo e segui la partita in diretta tv e streaming live. Da cerchiare in rosso sul calendario è martedì 16 giugno, ore 15:00.

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Focus sui giocatori

Il tabellone dell'ATP

Medveded e Kopriva non trovano nell'erba il loro circuito preferito per esprimere le proprie capacità Il tedesco ha perso le ultime due partite del suo 2025 su questa superficie, contro Medvedev e il francese Rinderknech. Ha però battuto il duo italiano Cobolli e Sonego, in Germania. Kopriva invece ha perso tre delle ultime cinque partite giocate, battendo però Tsitsipas il 21 giugno 2025: data in cui, tra l'altro, c'è stata la sua ultima vittoria su questa superficie, a Mallorca. Nei momenti di difficoltà Zverev potrebbe riuscire a portare l'inerzia del match in proprio favore, data la sua grande esperienza ed un momento di forma invidiabile. In suo favore non ci sono dei precedenti testa a testa, dato che i due tennisti si affronteranno per la prima volta in carriera.Zverev quindi si presenta alla prima partita dell'ATP di Halle da favorito, ma dovesse passare non avrebbe vita facile nelle successive fasi del circuito. Infatti, agli ottavi di finale potrebbe incontrare il brasiliano, che affronterà il tedesco. Per non perdere le emozioni dell'ATP di Germania, accedi su uno dei siti proposti e inizia a guardare le partite in diretta tv e streaming live.

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