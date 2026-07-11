La Serie B brasiliana propone la sfida tra Avaí-Náutico, in programma domenica 12 luglio alle ore 21:00. Un confronto importante soprattutto per i padroni di casa, con l'Avaí che occupa il diciottesimo posto con 13 punti ed è alla ricerca di un successo per uscire dalla zona retrocessione. Il Náutico, dodicesimo a quota 21, punta invece a consolidare la propria posizione a metà classifica e ad avvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria.

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L'Avaí cerca punti salvezza

L'

sta vivendo una stagione complicata e con 13 punti occupa il diciottesimo posto in classifica. La formazione di Florianópolis ha bisogno di una svolta e punta sul fattore campo per conquistare tre punti che potrebbero rilanciare le proprie speranze di permanenza in Serie B.

La squadra dovrà mostrare maggiore solidità difensiva e concretezza sotto porta per riuscire a superare un avversario che finora ha avuto un rendimento più costante.

Il Náutico vuole continuare a risalire

Il

arriva all'appuntamento da dodicesimo in classifica con 21 punti e l'obiettivo di dare continuità ai risultati. Un successo in trasferta permetterebbe agli ospiti di avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff e di consolidare il proprio momento positivo.

La formazione biancorossa proverà a sfruttare la maggiore serenità di classifica per gestire il possesso e colpire nei momenti decisivi della gara.

Il momento delle due squadre

L'

affronta una partita dal peso specifico elevato, consapevole che un altro passo falso potrebbe complicare ulteriormente la corsa salvezza. Il sostegno del pubblico potrebbe rappresentare un fattore determinante.

Il Náutico, invece, vuole confermare il buon campionato disputato finora e sfruttare le difficoltà degli avversari per conquistare punti preziosi anche lontano da casa. Si preannuncia una sfida intensa, con motivazioni elevate da entrambe le parti.

Le probabili formazioni di Avaí-Náutico

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori disponibili per una gara importante nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.

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