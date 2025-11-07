Segui Avellino-Livorno streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Serie A2

Sabato 8 novembre alle 20,30 ci sarà la palla a due di Avellino-Livorno. Il match del Palasport Del Mauro è valido per la decima giornata di basket Serie A2 e mette di fronte l'ottava e la quarta in classifica.

Avellino-Livorno, lo stato di forma dei due team — Avellino è ottava in classifica con con 10 punti, frutto di 5 vittorie e 4 sconfitte. I campani arrivano da due successi di fila ultima delle quali 93-81 nella trasferta di Roseto degli Abruzzi. Livorno è invece quarta in classifica con 12 punti (6 vinte e 3 perse) e così come i rivali anche i toscani arrivano da 2 successi consecutivi ultima delle quali nel tiratissimo 84-83 nel match casalingo con Rimini. Nello scorso campionato il conteggio degli scontri diretti ha visto una vittoria a testa con fattore campo sempre decisivo.

I probabili quintetti di partenza di Avellino-Livorno — Avellino dovrebbe riconfermare lo starting 5 di Roseto: Chandler play, Dell'Agnello guardia, Grande e Lewis ali con Zerini centro. Anche Livorno potrebbe andare in continuità con la formazione di settimana scorsa: Piccoli playmkaer, Possamai guardia, Tiby e Valentini ali con Woodson numero 5.

AVELLINO - Chandler play, Dell'Agnello guardia, Grande e Lewis ali con Zerini. All. Buscaglia

LIVORNO - Piccoli, Possamai, Tiby, Valentini, Woodson. All. Diana

