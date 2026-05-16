La sfida tra Bahia-BA e Grêmio Porto Alegre, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Fonte Nova, rappresenta uno degli incontri più interessanti della sedicesima giornata del campionato brasiliano di Série A. Le due squadre arrivano alla gara con obiettivi e situazioni di classifica differenti, elemento che rende il confronto ancora più delicato.

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Il momento delle due squadre

Il Bahia occupa attualmente il sesto posto con 22 punti, raccolti grazie a 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La squadra ha realizzato 20 gol subendone 18, mantenendo un rendimento complessivamente positivo nel corso della stagione. Nonostante la buona posizione in classifica, il cammino casalingo non è stato impeccabile: al Fonte Nova il Bahia ha conquistato soltanto 2 vittorie, accompagnate da 3 pareggi e 2 sconfitte, mostrando qualche difficoltà nel trasformare il fattore campo in un reale vantaggio.

Situazione più complicata invece per il Grêmio Porto Alegre, attualmente diciassettesimo con 17 punti e quindi in piena lotta per evitare le zone più pericolose della classifica. La formazione ha ottenuto 4 successi, 5 pareggi e 6 sconfitte, segnando 15 reti e incassandone 17. Particolarmente negativo il rendimento lontano da casa, dove il Grêmio non ha ancora vinto: il bilancio esterno parla di 3 pareggi e 5 sconfitte.

Nonostante ciò, il momento recente della squadra allenata da Luís Castro lascia intravedere segnali incoraggianti. Nelle ultime cinque partite il Grêmio ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, mostrando una crescita rispetto alle settimane precedenti. Al contrario, il Bahia attraversa un periodo meno brillante, con tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare, senza alcun successo.

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