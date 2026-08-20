Il Bari inaugura il proprio campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27 ospitando la Cavese nella prima giornata del Girone C. I pugliesi vogliono immediatamente reagire alla retrocessione dalla Serie B e puntano a tornare rapidamente nella categoria superiore. Dall'altra parte, la formazione campana si prepara a un esordio impegnativo sul campo di una delle principali candidate alla promozione.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di Bari-Cavese SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Bari-Cavese: in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Bari-Cavese sul palinsesto BET365

Come arrivano le due squadre alla partita

Il Bari riparte con l'obiettivo dichiarato di essere protagonista nella lotta per la promozione. La retrocessione della passata stagione ha portato a una profonda ristrutturazione della rosa, con diversi cambiamenti in entrata e in uscita. In attacco, le principali novità sono Karlo Butic e Guido Gomez, affiancati dall'esperienza di Sibilli. La Cavese si presenta al nuovo campionato dopo aver conquistato la salvezza nelle ultime due stagioni di Serie C. La società ha scelto Cristiano Masitto come nuovo allenatore e punta a iniziare il percorso con una prestazione positiva. La trasferta di Bari rappresenta però subito un test molto impegnativo.

Le probabili formazioni di Bari-Cavese

Il Bari dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2, affidandosi alla coppia offensiva composta da Butic e Gomez. La Cavese dovrebbe invece adottare un sistema a tre difensori, con Orlando e Fusco davanti.

Bari (4-4-2): Cerofolini; Mane, Mantovani, Elia, Burgio; Grgic, Maggiore, Colangiuli, Tribuzzi; Butic, Gomez. Allenatore: Rastelli.

Cavese (3-5-2): V. Boffelli; T. Mannucci, M. Peretti, F. Nunziata; S. Sava, A. Diarrassouba, E. Visconti, T. Awua, M. Macchi; F. Orlando, G. Fusco. Allenatore: Masitto.

E allora che aspetti? Guarda ora Bari-Cavese in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU