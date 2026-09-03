Il Başakşehir Fatih Terim Stadyumu di Istanbul ospita una sfida di grande interesse per il quarto turno della Super Lig turca tra Başakşehir e Galatasaray. La partita si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 19:00: i padroni di casa hanno raccolto 4 punti nelle prime tre giornate, mentre gli ospiti sono a quota 7 punti. Başakşehir-Galatasaray è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI BASAKSEHIR-GALATASARAY IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Başakşehir-Galatasaray in diretta TV e streaming

non risulta al momento trasmessa da una piattaforma televisiva ufficiale in Italia. La partita inizierà venerdì

e sarà invece trasmessa in Turchia sui canali che detengono i diritti della Super Lig.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Super Lig turca e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Başakşehir-Galatasaray

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Super Lig turca; cercare Başakşehir-Galatasaray tra le partite di venerdì 4 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Başakşehir-Galatasaray: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà venerdì 4 settembre 2026 al

di Istanbul. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. In Italia la partita

.

Partita: Başakşehir-Galatasaray

Competizione: Super Lig

Data: venerdì 4 settembre 2026

Orario: 19:00

Stadio: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Diretta TV: non disponibile in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo tre giornate, il Galatasaray è a quota 7 punti, mentre il Başakşehir ha raccolto 4 punti. I campioni di Turchia hanno iniziato con il pareggio per 2-2 contro il Çorum FK, seguito dal 4-0 sul campo dell'Erzurumspor e dal successo per 3-2 contro il Göztepe. Il Başakşehir ha invece alternato una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Il momento del Başakşehir

Il

arriva al quarto turno con 4 punti e una sola sconfitta nelle prime tre giornate. La squadra allenata da

ha iniziato il campionato battendo 2-0 il Kocaelispor, prima di perdere 2-1 sul campo del Trabzonspor e pareggiare 1-1 contro il Kasımpaşa.

L'ultimo incontro ha visto Eldor Shomurodov portare avanti i padroni di casa al 18', prima del pareggio di Fousseni Diabaté all'81'. L'attaccante uzbeko rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi della squadra, mentre Andreas Skov Olsen, Abbosbek Fayzullaev e Umut Güneş sono altri elementi importanti nelle scelte di Şahin. Contro il Kasımpaşa il tecnico ha utilizzato il 4-2-3-1, con Muhammed Şengezer in porta e Jerome Opoku ed Emin Bayram al centro della difesa.

Il confronto con il Galatasaray rappresenta ora un test di livello superiore per il Başakşehir, chiamato a migliorare il rendimento dopo il pareggio dell'ultima giornata e a sfruttare il fattore campo.

Il momento del Galatasaray

Il

ha iniziato la nuova stagione con 7 punti e si presenta alla sfida ancora imbattuto. La formazione allenata da

ha pareggiato 2-2 contro il Çorum FK, poi ha travolto 4-0 l'Erzurumspor e ha superato 3-2 il Göztepe nell'ultima giornata. Con 9 gol realizzati in tre partite, la squadra ha confermato immediatamente la propria forza offensiva.

Contro il Göztepe è stato Victor Osimhen il grande protagonista, autore di una doppietta nella ripresa, mentre Davinson Sánchez aveva trovato il momentaneo 1-1. Il nigeriano è già uno dei principali riferimenti offensivi della squadra, affiancato dalla qualità di Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün e Leroy Sané. Buruk ha confermato il 4-2-3-1, con Uğurcan Çakır tra i pali e la coppia Sánchez-Bardakcı al centro della difesa.

La trasferta contro il Başakşehir offre quindi al Galatasaray la possibilità di proseguire la propria striscia positiva e rimanere nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Başakşehir-Galatasaray

Il Başakşehir

utilizzato da Şahin nell'ultima gara. Muhammed Şengezer dovrebbe essere confermato tra i pali, con Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Jerome Opoku e Christopher Operi nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Umut Güneş e Olivier Kemen, mentre Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullaev dovrebbero agire alle spalle di

. L'undici riprende la formazione ufficiale schierata contro il Kasımpaşa.

Il Galatasaray dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 visto nella vittoria contro il Göztepe. Uğurcan Çakır è favorito in porta, con Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Ismail Jakobs davanti a lui. Torreira e Mario Lemina dovrebbero comporre la coppia centrale, mentre Yunus Akgün, Gabriel Sara e Barış Alper Yılmaz agiranno alle spalle di Victor Osimhen. Anche in questo caso la formazione prende come riferimento l'ultima formazione ufficiale disponibile.

BAŞAKŞEHİR (4-2-3-1): Muhammed Şengezer; Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi; Umut Güneş, Kemen; Skov Olsen, Shomurodov, Fayzullaev; Umut Bozok. Allenatore: Nuri Şahin.

GALATASARAY (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Sallai, Davinson Sánchez, Bardakcı, Jakobs; Torreira, Lemina; Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.