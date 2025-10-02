Sia gli israeliani che i parigini hanno esordito in Eurolega con una sconfitta. Venerdì sera si scontrano in un match visibile in diretta streaming live e in questo articolo ti spieghiamo come.

L'eurolega 2024/2025si è aperta col botto con un doppio turno che ha regalato agli appassionati di basket 4 serate ad alta tensione. Tanti i match sulla carta incerte ed equilibrati come ad esempio Maccabi Tel Aviv-Paris, match che si giocherà sul neutro di Belgrado visto il conflitto israelo-palestinese che impedisce ai gialloblu di giocare in casa. Con Bet365 puoi seguire Maccabi-Paris GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW.

Verso Maccabi-Paris, seconda giornata di Eurolega — Il Maccabi deve riscattare un'Eurolega disastrosa, quella della passata stagione dove ha chiuso la regular season al terzultimo posto con un ruolino di marcia di 11 vittorie e 23 sconfitte. Gli israeliani nella prima giornata di questa edizione hanno perso 85-78 in trasferta contro l'Efes con Hoard e Sorkin unici a salvarsi con 15 punti a testa. Il Paris lo scorso anno era cenerentola dell'Eurolega e ha fatto un figurone arrivando fino alle wild cards dove è uscita contro il più blasonato Real Madrid. Anche i francesi hanno aperto la stagione con un ko in Turchia per 96-77 contro il Fenerbahce campione in carica nonostate i 23 punti di Hifi. Lo scorso anno doppia vittoria di Paris 89-81 e 89-83.

I probabili quintetti base di Maccabi-Paris — MACCABI - Walker, Sorkin, Leaf, Brisset, Blatt. All. Kattash.

PARIS - Robinson, Morgan, Faye, Ouattara, Mbaye. All. Tabellini.