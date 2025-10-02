L'eurolega 2024/2025si è aperta col botto con un doppio turno che ha regalato agli appassionati di basket 4 serate ad alta tensione. Tanti i match sulla carta incerte ed equilibrati come ad esempio Maccabi Tel Aviv-Paris, match che si giocherà sul neutro di Belgrado visto il conflitto israelo-palestinese che impedisce ai gialloblu di giocare in casa. Con Bet365 puoi seguire Maccabi-Paris GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
BASKET IN STREAMING
Basket Eurolega, Maccabi-Paris: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE
Dove vedere Maccabi-Paris in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida dell’Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Maccabi-Paris in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW.
Verso Maccabi-Paris, seconda giornata di Eurolega—
Il Maccabi deve riscattare un'Eurolega disastrosa, quella della passata stagione dove ha chiuso la regular season al terzultimo posto con un ruolino di marcia di 11 vittorie e 23 sconfitte. Gli israeliani nella prima giornata di questa edizione hanno perso 85-78 in trasferta contro l'Efes con Hoard e Sorkin unici a salvarsi con 15 punti a testa. Il Paris lo scorso anno era cenerentola dell'Eurolega e ha fatto un figurone arrivando fino alle wild cards dove è uscita contro il più blasonato Real Madrid. Anche i francesi hanno aperto la stagione con un ko in Turchia per 96-77 contro il Fenerbahce campione in carica nonostate i 23 punti di Hifi. Lo scorso anno doppia vittoria di Paris 89-81 e 89-83.
I probabili quintetti base di Maccabi-Paris—
MACCABI - Walker, Sorkin, Leaf, Brisset, Blatt. All. Kattash.
PARIS - Robinson, Morgan, Faye, Ouattara, Mbaye. All. Tabellini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA