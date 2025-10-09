Basket, Napoli-Trieste: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

Sia partenopei che giuliani hanno iniziato il campionato con una sconfitta. Riusciranno i biancorossi a battere per la quinta volta consecutiva gli azzurri? Scoprilo nella diretta streaming di sabato sera.

Mentre le nostre italiane sono impegnate in Eurolega, si comincia già a pensare al weekend di campionato con in programma la seconda giornata. Napoli e Trieste si sfidano al PalaBarbuto sabato 11 ottobre alle ore 20,30 in un match dove entrambe vanno a caccia del prim successo stagionale.

Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW e DAZN.

Qui Napoli, Qui Trieste — I padroni di casa hanno esordito in campionato nella trasferta più dura possibile ovvero quella in casa dei campioni in carica della Virtus Bologna. Come da pronostico è arrivata una sconfitta e anche pesante per 105-88 dove non sono bastati i 23 punti e 6 rimbalzi di Simms. Anche Trieste ha iniziato male la stagione, con due ko uno in campionato in casa contro Trapani 91-87 e l'altro in Champions League in trasferta contro il Wurzburg 78-63 dove l'unico alabardato ad andare in doppia cifra è stato Ramsey con 18 punti. Nella scorsa stagione odppia vittoria di Triste: +9 in campania e +17 davanti al pubblico amico.

I probabili quintetti base di Napoli-Trieste — NAPOLI - Caruso, Faggian, Simms, Bolton, Mitrou-Long. All. Magro.

TRIESTE - Sissoko, Uthoff, Ruzzier, Brown, Ramsey. All. Gonzalez