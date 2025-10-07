derbyderbyderby streaming Basket Serie A2, Verona-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE

Basket Serie A2, Verona-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE

Sia gli scaligeri che i piemontesi lo scorso campionato sono usciti ai play-in e in questo inizio di stagione sono appaiate in classifica con 2 vittorie e 1 sconfitta. Scopri come vedere la diretta streaming della sfida.
Gli appassionati di basket italiano hanno messo il loro promemoria sulla serata di mercvoledì visto che si gioca tutto il quarto turno di Serie A2. Fra i match più equilibrati e incerti c'è quello la Scaligera Verona e il Torino Basket, gara in programma al PalaOlimpia l'8 ottobre alle ore 20,30. Con Bet365 puoi seguire Verona-Torino GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Verona-Torino in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta di Verona-Torino è gratuita per tutti gli utenti registrati: hai quindi la possibilità di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Serie A2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. E' possibile quindi registrarsi ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Verona-Torino in streaming live. Questo è l'unico modo per fruire dell'evento in diretta gratuita.

Verona-Torino, lo stato di forma dei due club

—  

Le due formazioni arrivano da una stagione 2024/2025 molto simile, con l'accesso ai play-in ovvero agli spareggi ma con la mancata qualificazione ai playoff rispettivamente per mano di Brindisi per i veneti e di Pesaro per i piemontesi. La partenza per Verona e Torino è stata identica con 2 vittorie e 1 sconfitta. Nella terza giornata, giocata nel weekend gli scaligeri hanno battuto Avellino in casa 98-92 grazie ai 19 punti di Ambrosin e ai 18 di McGee. La squadra della Mole invece ha perso il match interno all'overtime contro Pistoia nonostante una super prestazione di Allen autore di 30 punti e 15 rimbalzi. Nello scorso campionato, una vittoria per parte ma con fattore campo sempre saltato.

I probabili quintetti base di Verona-Torino

—  

VERONA - Bolpin, Johnson, McGee, Serpilli, Zampini. All. Cavina.

TORINO - Allen, Bruttini, Schina, Severini, Teague. All. Moretti.

