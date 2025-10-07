Basket Serie A2, Verona-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE

Sia gli scaligeri che i piemontesi lo scorso campionato sono usciti ai play-in e in questo inizio di stagione sono appaiate in classifica con 2 vittorie e 1 sconfitta. Scopri come vedere la diretta streaming della sfida.

Redazione Derby Derby Derby 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 11:31)

Gli appassionati di basket italiano hanno messo il loro promemoria sulla serata di mercvoledì visto che si gioca tutto il quarto turno di Serie A2. Fra i match più equilibrati e incerti c'è quello la Scaligera Verona e il Torino Basket, gara in programma al PalaOlimpia l'8 ottobre alle ore 20,30. Con Bet365 puoi seguire Verona-Torino GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Verona-Torino in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Verona-Torino è gratuita per tutti gli utenti registrati: hai quindi la possibilità di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Serie A2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. E' possibile quindi registrarsi ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Verona-Torino in streaming live. Questo è l'unico modo per fruire dell'evento in diretta gratuita.

Verona-Torino, lo stato di forma dei due club — Le due formazioni arrivano da una stagione 2024/2025 molto simile, con l'accesso ai play-in ovvero agli spareggi ma con la mancata qualificazione ai playoff rispettivamente per mano di Brindisi per i veneti e di Pesaro per i piemontesi. La partenza per Verona e Torino è stata identica con 2 vittorie e 1 sconfitta. Nella terza giornata, giocata nel weekend gli scaligeri hanno battuto Avellino in casa 98-92 grazie ai 19 punti di Ambrosin e ai 18 di McGee. La squadra della Mole invece ha perso il match interno all'overtime contro Pistoia nonostante una super prestazione di Allen autore di 30 punti e 15 rimbalzi. Nello scorso campionato, una vittoria per parte ma con fattore campo sempre saltato.

I probabili quintetti base di Verona-Torino — VERONA - Bolpin, Johnson, McGee, Serpilli, Zampini. All. Cavina.

TORINO - Allen, Bruttini, Schina, Severini, Teague. All. Moretti.