Dura la vita se ti chiami Virtus Bologna. Giovedì sera giochi sul parquet di Parigi in Eurolega e solo 48ore dopo ti ritrovi di nuovo in trasferta a Udine per la seconda giornata di campionato. Il programma di sabato sera di Serie A prevede infatti 4 match fra cui appunto Udine-Virtus Bolgogna con palla a due l'11 ottobre. Con Bet365 puoi seguire Udine-Bologna GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
BASKET IN STREAMING
Basket, Udine-Bologna: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE
Dove vedere Udine-Bologna in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Udine-Bologna è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Lega A di basket italiano direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Quello che potresti valutare di fare è registrarti ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Udine-Bologna in streaming live. Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW e DAZN.
La vigilia di Udine-Bologna—
I padroni di casa, neopromossi, hanno iniziato la stagione con una sconfitta di 5 punti, 76-71 i casa d Reggio Emilia nonostante i 17 punti 7 rimbalzi di Brewton. I campioni in carica della Virtus invece, dopo l'ottimo esordio in campionato in casa 105-88 su Napoli hanno capitolato a Parigi in Eurolega 90-79 con un buon Niang da 10 punti e 8 rimbalzi. Interessante notare come i friulani in casa in tutto il 2025 abbiano perso una sola volta, a gennaio contro Brindisi. Udine e Bologna noi ritrovano l'una contro l'altra dal 2017 mentre l'ultimo successo degli arancio-bianco-neri risale al 2008.
I probabili quintetti base di Udine-Bologna—
UDINESE - Spencer, Dawkins, Bendzius, Brewton, Calzavara. All. Vertemati
BOLOGNA - Diuof, Alston, Jallow, Pajola, Edwards. All. Ivanovic.
