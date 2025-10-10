derbyderbyderby streaming Basket, Udine-Bologna: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

BASKET IN STREAMING

Basket, Udine-Bologna: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

Basket, Udine-Bologna: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE - immagine 1
A sole 48ore dal ko in Eurolega contro Parigi, la Virtus campione in carica vola a Udinese per la seconda giornata di campionato. Scopri come vedere la diretta streaming del match.
Redazione Derby Derby Derby

Dura la vita se ti chiami Virtus Bologna. Giovedì sera giochi sul parquet di Parigi in Eurolega e solo 48ore dopo ti ritrovi di nuovo in trasferta a Udine per la seconda giornata di campionato. Il programma di sabato sera di Serie A prevede infatti 4 match fra cui appunto Udine-Virtus Bolgogna con palla a due l'11 ottobre. Con Bet365 puoi seguire Udine-Bologna GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Udine-Bologna in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta di Udine-Bologna è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Lega A di basket italiano direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Quello che potresti valutare di fare è registrarti ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Udine-Bologna in streaming live. Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW e DAZN.

Basket, Udine-Bologna: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE- immagine 2
(Photo by Herve Bellenger/Euroleague Basketball via Getty Images)

La vigilia di Udine-Bologna

—  

I padroni di casa, neopromossi, hanno iniziato la stagione con una sconfitta di 5 punti, 76-71 i casa d Reggio Emilia nonostante i 17 punti 7 rimbalzi di Brewton. I campioni in carica della Virtus invece, dopo l'ottimo esordio in campionato in casa 105-88 su Napoli hanno capitolato a Parigi in Eurolega 90-79 con un buon Niang da 10 punti e 8 rimbalzi. Interessante notare come i friulani in casa in tutto il 2025 abbiano perso una sola volta, a gennaio contro Brindisi. Udine e Bologna noi ritrovano l'una contro l'altra dal 2017 mentre l'ultimo successo degli arancio-bianco-neri risale al 2008.

I probabili quintetti base di Udine-Bologna

—  

UDINESE - Spencer, Dawkins, Bendzius, Brewton, Calzavara. All. Vertemati

BOLOGNA - Diuof, Alston, Jallow, Pajola, Edwards. All. Ivanovic.

Leggi anche
Basket, Brescia-Trento: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE
Basket, Varese-Milano: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA