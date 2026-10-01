Bayern-Partizan è una delle sfide più interessanti della terza giornata di Eurolega 2026/27. La partita è in programma venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20:00 al SAP Garden di Monaco. Il Bayern ha iniziato la competizione con due trasferte, vincendo 86-84 sul campo di Hapoel Tel Aviv e perdendo poi contro il Fenerbahce, mentre il Partizan ha aperto la stagione con il netto 92-76 contro Milano prima della trasferta a Parigi.VEDI BAYERN-PARTIZAN IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Bayern-Partizan in diretta TV e streaming

La sfida tra

rientra nel programma della terza giornata di Eurolega. In Italia la competizione e trasmessa da

, con la possibilità di seguire le partite anche in streaming su

.

Partita: Bayern-Partizan

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 3a

Data: venerdì 2 ottobre 2026

Orario: 20:00

Palazzetto: SAP Garden, Monaco

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Bayern-Partizan: data, orario e informazioni sulla partita

Il

arriva alla prima partita casalinga europea della stagione dopo le due trasferte iniziali. La squadra di

ha battuto Hapoel Tel Aviv all'esordio per 86-84, prima di affrontare il Fenerbahce a Istanbul nella seconda giornata. Il match contro il Partizan rappresenta quindi il debutto europeo al SAP Garden, nuova casa delle principali partite del Bayern.

Il Partizan ha iniziato l'Eurolega con il successo per 92-76 contro Milano. La squadra di Joan Penarroya deve pero affrontare il problema dell'assenza di Derek Willis, che ha riportato un infortunio alla caviglia nella partita contro l'Olimpia e dovrà rimanere fuori per diverse settimane. La sua indisponibilità riduce le alternative nel reparto ali e lunghi e modifica soprattutto la gestione dei minuti nel frontcourt.

Il momento del Bayern Monaco

Il

ha costruito una squadra con diversi giocatori capaci di aumentare il ritmo.

formano un reparto esterni con caratteristiche differenti: penetrazione, tiro sugli scarichi e gestione del pick and roll.

Un elemento interessante e Duane Washington Jr., arrivato proprio dal Partizan dopo due stagioni a Belgrado. Il play-guardia americano ha prodotto 14,9 punti di media nell'ultima stagione con il club serbo e porta a Monaco capacita di attaccare il ferro e creare un tiro dal palleggio.

Il momento del Partizan

Il

ha mostrato immediatamente una produzione offensiva elevata nel 92-76 contro Milano, ma la situazione del roster e cambiata rapidamente con l'infortunio di

. L'americano era stato utilizzato soltanto per poco piu di tre minuti prima di fermarsi e gli accertamenti successivi hanno evidenziato un problema che richiede diverse settimane di recupero.

La trasferta di Monaco diventa quindi anche un test per le rotazioni interne. Senza Willis, Penarroya può avere bisogno di aumentare i minuti dei lunghi rimasti oppure di utilizzare quintetti più mobili, con ali capaci di giocare lontano da canestro.

Le chiavi tattiche di Bayern-Partizan

Il primo punto cruciale da osservare la

. Il Bayern può utilizzare Jokubaitis e Baldwin per attirare il lungo avversario fuori dall'area e aprire linee di penetrazione, mentre Obst e Jessup rappresentano minacce immediate sugli scarichi.

Il Partizan dovrà invece trovare punti senza dipendere esclusivamente dalla creazione dal palleggio. L'assenza di Willis toglie di fatto una soluzione fisica nelle situazioni di blocco e corto roll, rendendo ancora più importante il lavoro dei lunghi a rimbalzo offensivo.

Un altro elemento sarà la transizione: il Bayern dispone di esterni in grado di correre dopo il recupero e di trasformare rapidamente una palla persa in un tiro aperto. Per il Partizan sarà quindi fondamentale limitare le palle perse nella prima costruzione e impedire ai tedeschi di attaccare la difesa ancora non schierata.

I probabili quintetti iniziali di Bayern-Partizan

Kamar Baldwin, Rokas Jokubaitis, Andreas Obst, Justininan Jessup, Johannes Thiemann

Partizan: Carlik Jones, Sterling Brown, Isaac Bonga, Carney Chukwuemeka, Bruno Fernando