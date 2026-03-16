Domani alle 17:30 ci sarà una delle sfide più avvincenti della Basketball Champions League: al PalaTrieste arriva il Tenerife. Per scoprire come guardare gratuitamente la partita, continua a leggere quest'articolo.
Lo streaming live
BCL, Trieste-Tenerife: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Trieste-Tenerife in streaming gratis
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Dove vedere Trieste-Tenerife in diretta TV e streaming gratis—
Trieste-Tenerife sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
La squadra canaria si presenta al match con tre vittorie nelle ultime cinque partite, di cui l'ultima ai danni del Valencia per 89-71. Una vittoria netta, schiacciante, che permette al Tenerife di guardare con positività il prossimo impegno contro la squadra italiana. Trieste, dal canto suo, vanta buoni risultati ottenuti nelle ultime sfide, soprattutto quelle casalinghe. Con il sostegno dei tifosi ha infatti vinto le ultime tre partite consecutive giocate in casa, di cui l'ultima contro Trento con il risultato di 84-78.
I probabili quintetti di Trieste-Tenerife—
Entrambe le squadre, per questo atteso impegno, dovrebbero scendere sul parquet con gli ultimi quintetti visti in campo pochi giorni fa, con cui sono peraltro riusciti a strappare convincenti vittorie.
Trieste: Iannuzzi, Uthoff, Sissoko, Ruzzier, Ramsey.
Tenerife: Doornekamp, Fernandez, Giedraitis, Guerra, Huertas.
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