Bears-Giants in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di NFL oggi

Segui Cowboys-Cardinals in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 19:14)

Il Soldier Field di Chicago sarà il teatro del match NFL Bears-Giants. La sfida, valida per la week 10, vede in campo l'ottava contro la penultima della classifica di NFC. Kick off domenica 9 novembre alle ore 19.

Guarda Bears-Giants IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Bears-Giants in diretta TV e streaming gratis — Bears-Giants sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Bears-Giants in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Bears-Giants, la preview del match — Chicago è terza in NFC north nonostante un record positivo di 5 vittorie e 3 sconfitte. I Bears di coach Johnson arrivano dalla spettacolare vittoria 47-42 in casa dei Bengals. I padroni di casa hanno il terzo miglior atacco totale (di cui secondo sulle corse) e sono il miglior team per turnover procurati.

Al Soldier Field arriva arrivano i Giants, fanalino di coda della NFC east con solo 2 vittorie e 7 sconfitte in questa prima metà di stagione abbondante. I newyorkesi di coach Daboll arrivano da 3 ko di fila, ultima delle quali 24-34 in casa contro i 49ers. Nonostante Bears e Giants siano nella stessa conference non si affrontano dall'ottobre 2022 quando a campi invertiti vinse NY 20-12.

I quarterback titolari di Bears-Giants — A comandare il game play dell'attacco dei Bears sarà ovviamente Caleb Williams che in stagione viaggia a 14 touchdown (di cui 2 su corsa) e 4 intercetti. Gli ospiti si affideranno al rookie Jaxson Dart che finora ha totalizzato 10 td pass, 5 rushing td e 3 intercetti.

Non perdere l'occasione di seguire Bears-Giants in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NFL.