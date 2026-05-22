Lo streaming gratis della gara Celta Betis-Levante: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
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LaLiga propone la sfida tra Betis-Levante, in programma sabato 23 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono quinti in classifica e puntano a chiudere la stagione nelle posizioni europee, mentre il Levante, diciannovesimo, è chiamato a fare punti per la corsa salvezza. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SPAGNOLO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreIl Betis, allenato da Manuel Pellegrini, si presenta con un 4-2-3-1 tecnico e offensivo. Antony e Ezzalzouli daranno qualità e imprevedibilità sulle fasce, mentre Fornals agirà tra le linee a supporto di Hernandez.
Il Levante, guidato da Julian Calero Fernandez, risponde con un 4-4-2 compatto e pratico. Eyong e Romero saranno i riferimenti offensivi, mentre il centrocampo proverà a garantire equilibrio e densità.
Le probabili formazioni di Betis-LevanteCi si attende una gara con ritmi differenti a seconda dei momenti: Betis favorito per qualità e obiettivi, Levante pronto a giocarsi tutto in chiave salvezza. Decisivi possesso palla e gestione degli episodi.
Betis (4-2-3-1): Pau Lopez, Firpo, Gomez, Natan, Bellerin, Roca, Amrabat, Ezzalzouli, Fornals, Antony, Hernandez. Allenatore: Manuel Pellegrini
Levante (4-4-2): Ryan, Sanchez, Moeno, Elguezabal, Toljan, Brugué, Arriaga, Vencedor, Alvarez, Romero, Eyong. Allenatore: Julian Calero Fernandez
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