Non perdere Betis-Rayo Vallecano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 16:16)

Il 21 febbraio va in scena uno dei match più avvincenti che propone il calendario della prossima giornata del calendario spagnolo. Sabato scendono in campo il Betis Siviglia ed il Rayo Vallecano, boia dell'Atlético Madrid nell'ultimo weekend nonostante la posizione in classifica. Il fischio d'inizio è in programma alle 16:15. Continua a leggere l'articolo per scoprire come guardare la partita.

Hai tre possibilità per vedere Betis-Rayo Vallecano in streaming gratis

Dove vedere Betis-Rayo Vallecano in diretta TV e streaming gratis — Betis-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Betis-Rayo Vallecano sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Betis è una delle realtà più convincenti e costanti del campionato spagnolo. Attualmente occupa la sesta posizione ne LaLiga e si presenta al match contro il Rayo Vallecano con ben tre vittorie consecutive, guadagnate contro Valencia, Atlético Madrid e Maiorca. La squadra di Madrid, invece, non gode di un buon momento né dentro tantomeno fuori dal campo. Per quanto riguarda il primo aspetto è al diciassettesimo posto, ed è uscito dalla zona che scotta grazie al pesante e severo 3-0 inflitto alla squadra di Diego Simeone. Quest'anno la formazione di Pérez sta combattendo per non retrocedere.

Le probabili formazioni di Betis-Rayo Vallecano — La squadra di Pellegrini scende in campo con il consueto 4-3-3, composto da una batteria offensiva in cui compaiono Antony, Bakambu e Ezzalzouli. I madrileni invece si presentano con un 4-2-3-1, in cui De Frutos occuperà la zolla del centravanti e sarà coadiuvato da Akhomach, Palazón e Pérez.

Real Betis (4-3-3): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. Allenatore: Pellegrini.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Valentin, Gumbau; Akhomach, Palazon, Perez; de Frutos. Allenatore: Perez.