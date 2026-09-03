La Cartuja di Siviglia ospita una delle sfide più attese del quarto turno del campionato spagnolo tra Betis e Real Madrid. La partita si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 21:00: i padroni di casa hanno raccolto 6 punti nelle prime tre giornate, mentre gli ospiti sono a quota 9 punti. Betis-Real Madrid è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI BETIS-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Betis-Real Madrid. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Betis-Real Madrid in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

. La partita inizierà venerdì

e potrà essere seguita in streaming attraverso l'applicazione e i dispositivi compatibili. La quarta giornata di LaLiga è una delle giornate con trasmissione esclusiva di Movistar Plus+ e Orange in Spagna, ma in Italia la partita è indicata nel palinsesto

.

rappresenta inoltre una soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare LaLiga e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Betis-Real Madrid

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e LaLiga; cercare Betis-Real Madrid tra le partite di venerdì 4 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Betis-Real Madrid: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà venerdì 4 settembre 2026 allo

di Siviglia. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

.

Partita: Betis-Real Madrid

Competizione: LaLiga

Data: venerdì 4 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: La Cartuja

Diretta TV e streaming: DAZN

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo tre giornate, il Betis è a quota 6 punti, mentre il Real Madrid è a punteggio pieno con 9 punti. I padroni di casa hanno battuto Valencia e Real Sociedad prima della sconfitta per 5-2 sul campo del Levante. Il Real Madrid ha invece superato Espanyol, Real Sociedad e Málaga, segnando complessivamente 10 gol nelle prime tre partite.

Il momento del Betis

Il

arriva alla quarta giornata con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. La squadra allenata da

ha iniziato il campionato battendo 1-0 il Valencia al Mestalla e ha poi superato con lo stesso risultato la Real Sociedad. L'ultima uscita ha però interrotto la striscia positiva, con il pesante 5-2 subito contro il Levante.

Tra i protagonisti della squadra andalusa resta Isco, elemento centrale nella costruzione del gioco, mentre Antony, Cucho e Giovani Lo Celso rappresentano alcune delle principali soluzioni offensive. Pellegrini ha utilizzato il 4-5-1 nelle ultime gare, con Pablo Fornals e Sergi Altimira importanti negli equilibri della zona centrale. La sfida contro il Real Madrid arriva quindi in un momento nel quale il Betis dovrà reagire immediatamente alla battuta d'arresto di Valencia.

Il fattore campo resta comunque un elemento da considerare per il Betis, che cerca una prestazione di livello contro una squadra ancora a punteggio pieno.

Il momento del Real Madrid

Il

si presenta a Siviglia con tre vittorie consecutive e il miglior attacco tra le squadre che hanno disputato tutte le prime tre giornate. La formazione allenata da

ha superato 1-0 l'Espanyol, ha battuto 4-1 la Real Sociedad e ha infine travolto 4-0 il Málaga al Bernabéu.

L'ultimo successo ha confermato il grande momento di Kylian Mbappé, autore del terzo gol contro il Málaga, mentre Jude Bellingham ha aperto le marcature con una giocata individuale e Arda Güler ha completato il poker. Anche Vinícius Júnior, Brahim Díaz e Federico Valverde rappresentano elementi fondamentali nelle rotazioni di Mourinho. Il Real ha inoltre mantenuto la porta inviolata nelle ultime due giornate.

La trasferta alla Cartuja rappresenta dunque un nuovo test per una squadra che vuole proseguire il proprio percorso a punteggio pieno.

Le probabili formazioni di Betis-Real Madrid

Il Betis

utilizzato da Pellegrini nell'ultima gara. Adrián dovrebbe essere confermato tra i pali, con Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez e Bellerín davanti a lui. A centrocampo spazio a Marc Roca, Fornals, Isco, Abde e Antony, mentre

dovrebbe agire come riferimento offensivo. L'undici prende come riferimento la formazione ufficiale schierata contro il Levante.

Il Real Madrid dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Courtois è favorito tra i pali, con Trent, Rüdiger, Huijsen e Cucurella nella linea difensiva. Camavinga e Valverde dovrebbero affiancare Bellingham in mezzo al campo, mentre Brahim Díaz, Vinícius Júnior e Mbappé sono candidati a comporre il tridente offensivo. La formazione prende come riferimento l'ultimo undici ufficiale utilizzato contro il Málaga.

BETIS (4-5-1): Adrián; Bellerín, Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Isco, Abde, Antony; Cucho. Allenatore: Pellegrini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim, Mbappé, Vinícius Júnior. Allenatore: Mourinho.