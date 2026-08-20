Il Betis ospita la Real Sociedad nel primo appuntamento della nuova stagione di LaLiga. Le due squadre fanno il loro esordio dopo una preparazione condizionata dal rinvio della ripresa e si presentano con l'ambizione di confermarsi tra le realtà più interessanti del calcio spagnolo. Il Betis sarà inoltre impegnato in Champions League, mentre la Real Sociedad affronterà l'Europa League.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di Betis-Real Sociedad SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Betis-Real Sociedad: in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Betis-Real Sociedad sul palinsesto BET365

Come arrivano le due squadre alla partita

Il Betis di Manuel Pellegrini riparte con una rosa che non ha subito grandi rivoluzioni, ma con alcuni elementi che possono rappresentare delle novità importanti. Fran García e Facundo Bernal sono tra i volti nuovi, mentre il ritorno di Isco dopo il lungo stop aggiunge qualità alla squadra. Abde, invece, non sarà disponibile a causa di un infortunio.

La Real Sociedad ha mantenuto gran parte del gruppo della passata stagione e non ha ancora effettuato operazioni in entrata di particolare rilievo. La squadra basca cerca quindi continuità con il progetto già avviato, anche se dovrà fare a meno di Gonçalo Guedes, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio.

Le probabili formazioni di Betis-Real Sociedad

Il Betis dovrebbe affidarsi a un centrocampo con Bernal e Marc Roca, mentre resta da sciogliere il dubbio sulla fascia destra. Nella Real Sociedad l'incertezza principale riguarda invece il portiere, con Remiro e Marrero entrambi in corsa.

Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho Hernández. Allenatore: Pellegrini.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Sucic, Herrera, Soler; Kubo, Barrene, Óskarsson. Allenatore: Matarazzo.

E allora che aspetti? Guarda ora Betis-Real Sociedad in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU