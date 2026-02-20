Blazers-Nuggets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Segui Blazers-Nuggets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 10:13)

Portland Trail Blazers e Denver Nuggets si affrontano in un divisional match della northwest division. La gara del Moda Center vede scendere sul parquet la decima contro la quarta forza della conference. Palla a due venerdì 20 febbraio quando in Italia saranno le 4 di notte.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Blazers-Nuggets in diretta TV e streaming gratis — Blazers-Nuggets sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Blazers-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Blazers-Nuggets in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Blazers-Nuggets nella sezione Live Streaming.

Preview Blazers-Nuggets — Questa è la prima uscita dei Blazers post all star weekend con Portland che aveva chiuso prima della sosta con un record di 27-29 che permette alla squadra di occupare quello che al momento è l'ultimo posto disponibile per i play-in. Fra i giocatori più performanti segnaliamo Clingan con 11,5 rimbalzi a serata.

Denver è scesa in campo la scorsa notte e ha perso di un solo punto la tiratissima trasferta contro i Clippers nonostante il solito Jokic da 22 punti e 17 rimbalzi. La squadra è comunque seconda nella division con 35W e 21L. Lo scorso novembre sempre in quel di Portland successo dei Blazers 109-107.

I probabili quintetti di partenza di Blazers-Nuggets — Blazers che scelgono Camara come playmaker, Holiday guardia, Cissoko e Grant ali e Clingan centro. Nuggets che rispondono con Bruan play, Murray guardia, Johnson ala piccola, Strawther ala grande e Jokic numero 5.

PORTLAND TRAIL BLAZERS - Camara, Holiday, Cissoko, Grant, Clingan. All. Splitter

DENVER NUGGETS - Bruan, Murray, Johnson, Strawther, Jokic. All. Adelman