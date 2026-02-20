derbyderbyderby streaming Blazers-Nuggets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Segui Blazers-Nuggets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Portland Trail Blazers e Denver Nuggets si affrontano in un divisional match della northwest division. La gara del Moda Center vede scendere sul parquet la decima contro la quarta forza della conference. Palla a due venerdì 20 febbraio quando in Italia saranno le 4 di notte.

Dove vedere Blazers-Nuggets in diretta TV e streaming gratis

Blazers-Nuggets sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Blazers-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Blazers-Nuggets in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Blazers-Nuggets nella sezione Live Streaming.

    • Preview Blazers-Nuggets

    Questa è la prima uscita dei Blazers post all star weekend con Portland che aveva chiuso prima della sosta con un record di 27-29 che permette alla squadra di occupare quello che al momento è l'ultimo posto disponibile per i play-in. Fra i giocatori più performanti segnaliamo Clingan con 11,5 rimbalzi a serata.

    Denver è scesa in campo la scorsa notte e ha perso di un solo punto la tiratissima trasferta contro i Clippers nonostante il solito Jokic da 22 punti e 17 rimbalzi. La squadra è comunque seconda nella division con 35W e 21L. Lo scorso novembre sempre in quel di Portland successo dei Blazers 109-107.

    Blazers-Nuggets in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA- immagine 5
    Denver arriva dal ko contro i Clippers nel primo match dopo la sosta. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Blazers-Nuggets

    Blazers che scelgono Camara come playmaker, Holiday guardia, Cissoko e Grant ali e Clingan centro. Nuggets che rispondono con Bruan play, Murray guardia, Johnson ala piccola, Strawther ala grande e Jokic numero 5.

    PORTLAND TRAIL BLAZERS - Camara, Holiday, Cissoko, Grant, Clingan. All. Splitter

    DENVER NUGGETS - Bruan, Murray, Johnson, Strawther, Jokic. All. Adelman

