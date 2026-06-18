Il campionato irlandese propone la sfida tra Bohemian-Dundalk, valida per il turno 21 e in programma venerdì 19 giugno alle ore 21:00. Un match di alta classifica tra due squadre separate da pochi punti: il Bohemian FC è terzo a quota 34, mentre il Dundalk è quarto con 32 e punta al sorpasso. Siamo nel cuore del campionato, quindi è lecito aspettarsi delle partite giocate molto più sui nervi rispetto ai mesi precedenti, perché ogni episodio adesso può pesare il doppio.

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Il momento delle due squadre

Il

arriva a questa sfida con l’obiettivo di difendere la terza posizione e magari avvicinarsi ulteriormente alle prime due della classifica. La squadra punta su equilibrio e intensità per gestire una gara delicata.

Il Dundalk è subito alle spalle e vuole il sorpasso: con 32 punti ha dimostrato continuità e cercherà un risultato importante in uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa ai vertici.

Le probabili formazioni di Bohemian-Dundalk

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del calcio d’inizio. Ci si attende una gara equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre orientate a non perdere terreno nella zona alta della classifica.

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