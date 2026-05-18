La sfida dei quarti di finale dei playoff di Lega A Basket tra Bologna e Trento si gioca martedì 19 maggio alle ore 20:00. Un confronto di alto livello tra due squadre competitive, pronte a giocarsi una gara fondamentale nella corsa alle semifinali. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Bologna arriva a questo appuntamento con grande qualità e profondità del roster. La formazione emiliana punta su esperienza, organizzazione e solidità, cercando di imporre il proprio ritmo e gestire i momenti chiave della partita.

La Trento, invece, si presenta con energia e grande intensità. La squadra trentina proverà a giocare con ritmo alto e aggressività, sfruttando le proprie soluzioni offensive per restare competitiva fino alla fine.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di controllare la gara con esperienza e qualità, puntando su organizzazione e gestione dei possessi.

La Trento, dal canto suo, proverà a rispondere con intensità e ritmo, cercando di mettere pressione agli avversari e restare in partita fino alla fine.

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