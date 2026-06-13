Domenica 14 giugno 2026, il Botafogo SP ospita l'Operario in una sfida valida per la 13ª giornata della Serie B brasiliana. Le due squadre arrivano all'appuntamento con obiettivi differenti: i padroni di casa sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti puntano a restare in corsa per le posizioni che valgono la promozione.

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Il momento delle due squadre

Il momento del Botafogo SP non è dei più semplici. La squadra attraversa un periodo negativo e non riesce a ritrovare la vittoria da diverse giornate, una situazione che l'ha fatta scivolare nelle zone basse della classifica. Ogni punto può risultare fondamentale nella lotta per la salvezza e la sfida contro l'Operario rappresenta un importante banco di prova.

L'Operario si presenta invece con maggiore fiducia. Gli ospiti hanno perso soltanto una delle ultime quattro partite e continuano a mantenere vive le ambizioni di promozione. Nonostante il ritardo di cinque punti dalla zona di accesso diretto alla Serie A, la squadra ha dimostrato solidità e continuità di rendimento nelle ultime settimane.

L'ultimo confronto ufficiale tra le due formazioni risale al 19 settembre 2025 e si concluse con un pareggio per 1-1. In quell'occasione l'Operario ebbe il controllo del possesso palla con il 56%, creando anche un numero maggiore di occasioni da gol e tiri nello specchio della porta rispetto agli avversari.

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