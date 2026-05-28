Quando Anastasia Potapova accelera sulla terra battuta, il ritmo della partita cambia improvvisamente. La russa sta vivendo uno dei momenti più convincenti della propria stagione e al secondo turno del Roland Garros 2026 proverà a confermarlo contro Katie Boulter, chiamata invece a una sfida molto più dura rispetto all’esordio. Il match contro Anastasia Potapova è in programma giovedì 28 maggio alle ore 15:30 sulla terra rossa parigina, dentro una partita che potrebbe nascondere più equilibrio di quanto raccontino le quote. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BOULTER-POTAPOVA CLICCA SU BET365.

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Il focus sul match

La Boulter arriva al secondo turno dopo una battaglia complicata contro Akasha Urhobo, superata soltanto al terzo set. La britannica però continua a dimostrare grande capacità di restare dentro le partite anche nei momenti più sporchi e nervosi, soprattutto grazie alla qualità del servizio. Potapova invece sembra aver trovato continuità proprio sulla superficie più complicata del circuito. La russa ha dominato il primo turno contro Maya Joint e nelle ultime settimane ha costruito una serie di risultati molto pesanti anche contro avversarie di livello alto.

Boulter ha raccolto cinque vittorie nelle ultime dieci partite e continua a essere una giocatrice molto difficile da travolgere rapidamente, anche contro avversarie superiori sulla carta. Potapova invece arriva a Parigi con otto vittorie nelle ultime dieci sfide e una crescita evidente soprattutto negli scambi lunghi sulla terra battuta.

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