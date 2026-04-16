Bra e Ternana si affrontano il 18 aprile 2026 alle ore 20:30 in Serie C

Stefano Sorce 16 aprile - 01:53

Ci sono gare che partono già con un’idea precisa e altre che sembrano pronte a cambiare direzione da un momento all’altro. Bra-Ternana rientra nella seconda categoria, quelle in cui il contesto conta quanto il campo. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 20:30, il confronto si sviluppa tra equilibri sottili: da una parte una squadra che può giocare una partita sporca e concreta, dall’altra una che ha le qualità per indirizzarla, ma non sempre la continuità per farlo. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS BRA-TERNANA SU BET365.

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Il Bra arriva a questo appuntamento con la necessità di fare risultato. La stagione ha messo la squadra davanti a diverse difficoltà, ma nelle ultime settimane si è vista una maggiore compattezza, soprattutto nelle partite giocate con attenzione e ritmo controllato. Il fattore campo può diventare un alleato importante, soprattutto contro un avversario che arriva con più pressioni.

La Ternana, invece, si presenta con una qualità tecnica superiore ma con meno certezze rispetto alle aspettative iniziali. La stagione non ha seguito il percorso previsto e la squadra ha alternato prestazioni convincenti a momenti più complicati. In queste situazioni, la gestione mentale diventa decisiva: mantenere equilibrio e concentrazione sarà fondamentale.