La partita tra Red Bull Bragantino e Vitória-BA, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 23:30 all’Estádio Cicero de Souza Marques, rappresenta uno snodo importante della quindicesima giornata del campionato di Série A brasiliana. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica e cercano un successo che possa dare slancio al proprio cammino stagionale.

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Il momento delle due squadre

Il Bragantino si presenta all’appuntamento occupando il settimo posto con 20 punti conquistati finora, mentre il Vitória segue immediatamente dietro al decimo posto con 19 punti. Una situazione che rende il confronto ancora più interessante, considerando l’equilibrio tra le due formazioni e l’importanza dei punti in palio.

La squadra di casa ha raccolto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, con 17 gol realizzati e 18 subiti. Il rendimento interno del Red Bull Bragantino è stato piuttosto discontinuo: davanti ai propri tifosi sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, segnale di una squadra ancora alla ricerca di maggiore continuità tra le mura amiche.

Il Vitória ha invece costruito il proprio campionato con 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, mettendo a segno 18 reti e subendone 20. Il vero problema della formazione ospite resta però il rendimento lontano da casa, dove non è ancora riuscita a vincere. Il bilancio esterno parla infatti di 4 sconfitte e 3 pareggi, numeri che evidenziano le difficoltà della squadra quando gioca in trasferta.

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